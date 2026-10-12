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▲2025年跨世代第二屆公民提案競賽優勝隊伍出席年度論壇報告提案，並由副總統蕭美琴頒獎。（圖／NOWNEWS攝影中心）

「如果災害真的發生，我們準備好了嗎？」、「假訊息越來越多，如何辨別？」、「校園、社區遇到突發狀況，該怎麼辦？」這些看似離學生很遠的公共議題，其實都與每個人的日常息息相關。想過問題，也別只停留在「想想而已」！《NOWNEWS今日新聞》跨世代第三屆公民提案競賽開跑，邀請高中職、大專院校青年組隊，從校園、社區到資訊安全，提出具體提案，最高可抱回5萬元獎金！今年競賽規劃三大提案主軸，包含。從校園防災教育、社區避難資訊、緊急物資共享，到假訊息辨識、災時通訊備援、青年志工培訓，以及AI、科技如何應用於災防等，都可以成為青年發揮創意的題目。參賽者也可以跨主軸整合，提出自己認為最需要被解決的問題。本屆競賽總獎金9萬元，，除了獲得獎金與獎狀，所有獲獎隊伍還將登上跨世代年度論壇，公開發表自己的提案，讓青年想法走出校園，進入更大的公共討論舞台。找上隊友、選定議題，把你對校園、社區與社會的觀察，變成一份真正能被看見的公民提案。✨第三屆跨世代「青年就是韌性！」公民提案競賽，即日起開放徵件，凡目前就讀中華民國政府機關立案公、私立高中職以上學校的學生皆可參加，每隊2至5人可跨校組隊。📅收件截止時間為2027年1月8日（五）中午12時，入圍名單預計於2027年1月25日前公布，入圍團隊將於2027年2月13日進行口試決選，最終獲勝隊伍將於年度大論壇發表並進行頒獎。💪想讓自己的想法被看見嗎？現在就找上同學組隊，從你最熟悉的校園、社區與生活開始，提出一個真正能改變社會的公民提案！👉 提案傳送門：