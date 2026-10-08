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受到市場資金緊俏影響，銀行房貸利率持續上升，有公股銀行一般首購利率開價已達2.7%，民營銀行利率更高，甚至有的已突破3%。對此，玉山金控暨玉山銀行董事長黃男州今（8）日受訪時表示，目前玉山還沒到3%，但資金確實緊一點，存、放款利率都有往上壓力，更預期年底央行有機會升息半碼。對於有房貸需求的民眾，他建議提前作業，也要有利率往上的心理準備，並考量未來還款與利息成本，對於自住型房貸，玉山一定會支持。黃男州今日出席「2026玉山ESG永續倡議行動」，並在會後受訪時指出，玉山銀的流動性覆蓋比率（LCR）目前維持在115%，高於法定最低標準100%。不過，他近期觀察到市場資金確實緊一點，主要是企業投資變多，資金需求多，不僅週轉金需求增加，國內、外投資也增加，K型化狀況也有改善，相較過去電子業獨好，現在受惠於整體經濟變好，包括金屬、零件等產業的狀況也變好。此外，股市熱絡頻創新高，投資借款也變多，銀行存、放款都在增加，全球利率都在拉高，美國10年期公債殖利率已來到5.3%，30年期公債殖利率更達5.7%，2年期公債殖利率也正往5%靠攏，30年期固定房貸平均利率攀升至逾7%，對美國來說也是小危機，美國政府5年前債券支付約5千億美元，今年預估將破兆美元，要還的利息比國防、教育經費還高，這也是一種困境。不僅如此，黃男州說，現在東西也變貴，除了戰爭因素之外，過去供應鏈設廠選擇最便宜的地方，現在看的是韌性及安全性，供應鏈成本上升，價格也變貴，在面臨通膨環境下，利率就會變高，台灣物價也變高，這是長期趨勢，不過，金融業流動性還算正常，只是資金需求大、比較趨緊，存、放款利率都有往上壓力，利差反而沒太大變動，主要存款利率也拉高，但放款大部分是舊貸款及指數型利率，央行不升息，存放款利差沒變化，只有新承做放款利率才有影響。雖然台灣通膨還可控，但黃男州認為，美國聯準會（Fed）今年底可能再升息，台灣央行12月理監事會議也有機會升息，只是考量若美台利差太大，資金會外流，但考量台灣經濟表現好，主要受惠集中在電子業，升息對非電子業影響較大，因此，預期央行可能只升息半碼。房貸部分，傳出一般首購利率有的銀行開價已突破3%，黃男州表示，玉山還不到3%，但市場資金確實比較緊俏，對於自住型房貸一定會支持，只是建議有房貸需求者提前作業，也要有利率可能往上的心理準備，得考量未來還款與利息成本，若房貸超過家庭支出50%會滿辛苦的，若每月還本繳息金額超過薪水的2/3，也會對生活品質產生很大的影響。