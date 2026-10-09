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高雄市議員候選人黃敬雅8日發表「打拚最用心」政見，強調經濟發展的果實理應實實在在地落入每一個打拚家庭的口袋，結合鎮港特有的產業結構，針對勞工權益、非典型就業及在地庶民經濟，提出三大具體的補強與升級方案。她強調，未來若能進入市議會，也將責無旁貸地扛起責任，成為基層勞工最堅實的靠山。前鎮與小港作為撐起高雄經濟命脈的重鎮，擁有日夜運作的港埠與連綿的廠房，背後全仰賴無數在烈日與重機具間穿梭的基層勞工。有鑒於此黃敬雅提出上述證見。黃敬雅指出，高雄正全力配合推動南部半導體S廊帶，市府在給予企業優惠的同時，她將要求研擬「在地青年優先進用配額」，並為在地傳產與中高齡勞工爭取設立轉型培訓專區，確保產業紅利真正留在地方。面對極端氣候與高壓勞動環境，黃敬雅堅持工安零容忍的標準。她承諾督促市府強化戶外高風險勞工的熱傷害防護機制，並協調釋出空間打造「港區與工業區友善庇護站」，提供充足飲水與休憩設施，給第一線勞工最實質的保護。針對日益增加的外送員與非典型就業族群，黃敬雅主張強化《外送平台業者管理自治條例》的落實。她將嚴格監督，確保市府提供實質的勞資爭議調處與法律扶助，並且爭取研議外送員臨時停車送餐的相關配套措施，確實保障從業人員應有權益。此外，合法台灣運彩收益為運動發展基金的主要來源，直接關係著運動員獲得的資源多寡。為支持這些默默貢獻運動發展的經銷商，黃敬雅將促請市府主動媒合民間資源開辦職能輔導培訓，並協助店家增設無障礙出入坡道，打造友善的營業環境。同時在考量前鎮小港擁有龐大的輪班族群，深夜下班後的飲食與消費需求長期被忽視，黃敬雅首倡爭取市府推出「輪班族友善商圈振興計畫」。她計畫協助老舊攤商與深夜餐飲聚落升級衛生與照明設備，為輪班勞工打造安全的深夜環境。黃敬雅也將爭取擴大編列預算改善傳統老市集的通風與防滑地坪，並設立「青銀共創微型基地」，透過租金減免媒合青年創意與長輩手藝，全面活絡在地庶民經濟。黃敬雅表示，每位辛苦打拚的鄉親，純粹只是為了給家人安穩的生活。她強調，想替地方做的事情真的很多，會繼續努力替每一位在前鎮、小港認真付出的人補齊制度缺口，未來若能進入市議會，也將責無旁貸地扛起責任，成為基層勞工最堅實的靠山。