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昔7人提松機遷移 多數未當選

北市府從未與中央討論 林俊憲預言沒成就賴給清德與中央

台北市長蔣萬安今（8）日召開記者會宣布松機遷移政見，高呼要打造台北AI園區，但其任內從未提及相關議題，卻在選前不到2個月拋出引發熱議。對此立委林俊憲分析，反正蔣萬安今天喊一喊，4年後如果沒成，市長任期也到了，不能再連任，到時候真的出了問題，就把責任賴給清德，說中央不積極配合就好，既然如此，為了蔣市長好，這過去4年都完全沒處理的議題，就不要再讓他操心了，「今年底，就讓他好好回去當市民吧！」林俊憲首先引用蔣萬安2022年所言，「松山機場的遷移，它關係到的不只是整體的都市計畫，甚至是台灣整體的國土規劃，絕不是一到了選舉就倉促地提出」。林俊憲說，不愛談市政，通常只談「生生有鮮乳」的蔣萬安，今天終於願意談別的議題，第一槍就是松山機場遷移。這題幾乎是台北市長的必考題，從2000年算起，連同蔣萬安在內，至少有7位台北市長候選人公開提過遷松山機場，但多數都沒有當選。林俊憲表示，但蔣萬安不一樣，他是現任的市長，已經做了4年。那過去這4年跟行政院、交通部或立法院交通委員會討論過幾次？答案是0。也就是說，蔣市長過去這段時間，從來沒有針對松山機場遷建提出任何具體想法，是到了今天早上才突然提出來。林俊憲表示，松山機場如果能夠遷建，對台北市整體交通與都市發展確實有很大的助益，這也是為什麼歷來有這麼多人提出這個構想。但4年過去了，蔣市長什麼都沒做，現在選舉到了才突然把這個議題拿出來喊。最後林俊憲說，反正蔣萬安今天喊一喊，4年後如果沒成，市長任期也到了，不能再連任。到時候真的出了問題，就把責任賴給清德，說中央不積極配合就好。既然如此，為了蔣市長好，這個他過去4年都完全沒處理的議題，就不要再讓他操心了，「今年底，就讓他好好回去當市民吧！」