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體壇焦點不在球場，竟然全跑來走秀？「2026臺南國際時尚產業展」今（7）日登場，南韓人氣啦啦隊員南珉貞、以及中華職棒「安打王」張正偉驚喜跨界登台，這次不跳應援舞也不揮汗打擊，換上全數以「回收再利用材料」打造的永續時裝，超狂反差感，讓現場鎂光燈閃個不停。平時應援總以甜美笑容融化粉絲的南珉貞，這回在【農特產 × 豐饒大地】篇章打頭陣，走上伸展台展現高冷超模氣場，跟過去散發出青春氣息模樣差很大。南珉貞身穿黃色洋裝，服裝向四周無限蔓延著黃綠色的捲曲線條，宛如嫩芽與枝條迎向陽光強韌生長，將果實與藤蔓的意象化作生命力，加上充滿生氣的植生感頭飾，讓南珉貞瞬間化身彷彿從臺南沃土中誕生的大地女神，仙氣爆棚。同樣讓人驚艷的模特兒，還有在【棒球 × 競技榮耀】篇章登場的中職「安打王」張正偉（花花）。曾奪下打擊王、安打王與盜壘王的張正偉，來到完全陌生領域，首度挑戰時尚伸展台，披上「球場英雄」前衛戰袍，服裝內層保留了球衣、棒球帽與球褲，外層包覆極具雕塑感的量體，以及將棒球具象化灰色球體，徹底將棒球競技轉化為時裝，展現一代英雄剛柔並濟的王者風範。南珉貞與張正偉不在球場，現身「2026臺南國際時尚產業展」擔綱走秀，跨界現身伸展台，意外讓粉絲看到兩人反差魅力，藉著他們的高人氣以及完美演繹，讓更多人能夠看到臺南的豐饒農產與深厚棒球底蘊，在時尚舞台上震撼綻放。