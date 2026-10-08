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居住在美國加州爾灣華裔房地產經紀張婉瑩（Wanying Heather Zhang）週日於洛杉磯國際機場（LAX）遭美國聯邦調查局（FBI）逮捕，她被發現在美監控台灣總統賴清德的兒子賴廷與，涉嫌為中國從事間諜活動。然而，專家警告，這只是為中國共產黨效力的龐大在美間諜網中曝光的「冰山一角」。根據紐約郵報報導，華府智庫「傳統基金會」（The Heritage Foundation）分析師哈丁（Andrew Harding）指出「我們正目睹中國在美的間諜活動呈現真實且顯著的增加」；光是過去一年間，隨著中共加大在美國本土的間諜行動力度，北京當局就被指控招募了至少10名人員為其政權進行蒐情與滲透。哈丁認為，中華人民共和國（PRC）正透過其國家安全部（MSS），在美國境內進行「企業級別」規模的間諜行為。哈丁表示，「企業成為其鎖定的目標；中國留學生假藉留學之名進入專業課程，以便將技術帶回國內；甚至連遊客也頻頻造訪敏感的軍事據點並拍照上傳。」他補充，「他們進行間諜活動的一個核心途徑，就是透過親共的美籍華人社群與團體，這還只是個開始。竊取商業機密和學術研究成果，全都是中共戰術中的一環。這是中共傾全黨之力，意圖削弱美國生活方式，並威脅美國創新與主導地位的行動。」張婉瑩遭捕前五個月，前加州阿卡迪亞市（Arcadia）華裔市長張美淑（Eileen Wang，58歲）才剛承認非法擔任中共代理人，目前面臨最高10年的有期徒刑。張美淑將罪責歸咎於其65歲的前未婚夫Mike Sun。兩人於2020年至2023年間，配合中華人民共和國在美設立假新聞網站，向華裔美國人散播親共宣傳。孫麥克因受其誤導與操弄，已於今年2月被判處四年有期徒刑。與此同時，在上個月的維吉尼亞州，出身德州的美國籍記者鮑肯二世（Thomas Weir Pauken II，51歲）因在美國境內充當中國政府代理人，被判處兩年有期徒刑。檢方指出，鮑肯從中國獲取了至少10萬美元的酬勞。他曾試圖向一名企圖在川普政府內謀職的潛在間諜提供筆記型電腦、手機及1萬美元資金，要求其撰寫情報報告供中國國家主席習近平親閱。前美國中央情報局（CIA）高級官員、前國防情報局（DIA）代理局長謝德（David Shedd）強調，中國在美佈建的間諜網相當廣泛。「中國人的膽大妄為程度正持續上升。對他們而言，為了超越我們成為全球強權，已深入聯邦、州以及地方各個層級，因為影響力才是關鍵所在。」謝德指出，他親眼目睹中國隨著間諜技術的顯著提升，已轉型為世界一流的情報間諜機關。他直言，「我最擔憂的是他們以各種形式展開間諜活動的靈活性與敏捷度，以及他們骨子裡對我們窮追不捨的決心。」