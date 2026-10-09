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▲國家免疫馬是不能騎乘的，主要工作是「替國人製造抗蛇毒血清」。（圖／記者張乃文攝）

▲馬場前一天晚上會放大量乾草，讓馬匹夜間可自行食用。（圖／記者張乃文攝）

▲若不符合健康狀態，會安排馬匹退休。（圖／記者張乃文攝）

▲退役後的馬匹們也會留在屏東國家馬場。（圖／記者張乃文攝）

即便沒摸過馬、騎過馬，多數人也都有看過馬的經驗；但在屏東的一隅，是護國神馬的落腳地，替國人製造抗蛇毒血清的重責，從服役到退休，甚至生命走到終點後，都不只是單純的生活。《NOWNEWS今日新聞》記者也實地走訪，看見這群鮮少被大眾注意馬匹的日常。不同於大家熟知的「后里馬場」，可提供民眾體驗騎乘，李佳蓉表示，與國家免疫馬場之間最大差別在於「有無訓練騎乘動作」。她解釋，以馬界而言，有一個特殊名稱為「調教」，像是許多觀光馬場聘請教練，替場內馬匹進行騎乘或花式競賽等訓練，教練會每天替馬匹上馬鞍，讓人跨上，透過小跑步、快步等動作，訓練馬匹適應。但國家免疫馬的工作目標，是「替國人製造抗蛇毒血清」，因此免疫馬不會需要進行「調教」動作。李佳蓉笑說，有些人會問，是不是每次到國家馬場出差都會騎馬？但答案「絕對不是。」她表示，每次出差都要對馬匹們噓寒問暖，詢問牠們今天好不好？「她們在工作上的地位比我們還高。」對這群肩負特殊任務的「公務員」而言，完成製造抗蛇毒血清的任務，是最為重要的，因此馬場工作人員也得先了解牠們的狀態。馬匹的智商和一個幼稚園小朋友相似，約有6歲智商，李佳蓉指出，馬是相當敏感的生物，但事實上牠們很親人，因此與人的互動非常親近，也會像照顧寶寶一樣受到呵護。而馬場每一天的生活是從早上6點開始。李佳蓉說，同仁起床後會先將馬舍拉開，讓陽光照進馬舍，此時馬匹們就會紛紛探出頭，彷彿在表達「我們要吃早餐」，但首先工作人員第一件事要做的不是餵食，而是觀察馬匹狀況。李佳蓉解釋，前一天晚上會放大量乾草，讓馬匹夜間可自行食用，正常而言，馬匹的食慾非常好，除了睡覺或外出活動，大部分都會慢慢將草吃完，也因過夜時間超過8小時以上，照理說草應該要吃完。因此，主要觀察馬匹乾草食用、排便及尿液狀況，還有精神狀態。馬是「多量多餐」的生物，約在上午6時許開始進行第一餐，間隔2至3小時會再吃下一餐。「午餐是牠們最開心的其中一餐」李佳蓉透露，馬的食物分成24小時隨時供應的「乾草」及「配方飼料」兩種。她說，以配方飼料而言，「適口性」相當好，但不能一次吃太多，一天大約分三餐供應。每到放飯時間，就會看到馬匹們迫不及待將頭探出，甚至會用腳一直「敲碗」，催促工作人員送上食物。從觀察精神狀態、排便，到一日多餐，這些看似平凡的日常，其實都關係著免疫馬能否維持健康、繼續執行任務。而這份工作，也不是永遠沒有期限。若包含非在役的休養馬匹，國家免疫馬場的最高紀錄曾養約80匹。目前馬場則約有57匹馬，其中44匹為現役馬、13匹為退役馬。疾管署檢驗及疫苗研製中心副主任謝文欽說，馬匹的退役主要與年紀、生理狀況及免疫效果是否下降有關；通常免疫效果下降至一定門檻以下，就會讓馬匹退休，但主要的考量仍是健康狀況是否符合正常標準。謝文欽表示，若不符合健康狀態，也會安排馬匹退休，像是缺血、貧血都無法改善時，就意味著馬匹已經變得虛弱，一旦繼續執行免疫任務，反而容易造成死亡。不過，有些人會擔心，免疫馬長期工作，平均壽命是否會比較低？他提到，免疫確實是一種壓力，但照顧上反而會更用心，像是為了維持體態，還會有專屬馬匹的運動場地；而馬場也相當重視馬匹福利，絕對不會勉強繼續服役，讓馬匹可安心退役、安享天年。退役後的馬匹們也會留在屏東國家馬場，謝文欽說，確實曾有馬匹被其他地方收養的經驗，可是後來也送回馬場了。原因是，馬匹飼養成本昂貴，且需要相當大的場地，在無法負荷下，只能將馬匹送回。而在廣闊的大草原上，馬匹也嚮往著自由自在的生活。但謝文欽笑說，沒有「逃家」到外面，頂多是在圍籬裡面跑來跑去、都還能牽回來。從服役到退休，馬匹在馬場裡度過大半生；當生命走到終點，謝文欽說，若屬於可預期的正常死亡，會依照政府規範，進行焚化或化製處理，假設評估馬匹有研究價值及需求，則會委託大學的大動物科獸醫師進行解剖，並提供科學數據，讓馬場在未來經營、飼養、管理上更為精進。謝文欽表示，希望配合病理結果，由獸醫師回饋如何避免類似情況，並綜合各項資訊，讓馬場更科學化的飼養，將所有數字轉化為經驗。