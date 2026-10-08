OpenAI宣布10月8日起正式向全球免費版及Go方案用戶推出GPT-6，並同步導入全新「Intelligent UI（智慧介面）」功能。未來向ChatGPT提問，不再只有一大串文字，AI還能直接生成圖表、互動式介面、計算工具，甚至打造能在聊天室直接玩的遊戲，讓ChatGPT從聊天機器人進一步變成實用工具。
OpenAI官方公告，宣布新一代GPT-6擴大開放，首波提供Plus、Pro、Business及Enterprise等付費用戶使用，10月8日起輪到免費版及Go方案，兩者使用的模型不同，付費用戶主要搭載GPT-6 Sol，免費用戶則使用GPT-6 Luna。
ChatGPT回答大變身，圖表、計算器、遊戲都能直接生成
GPT-6新增「Intelligent UI」功能，過去詢問ChatGPT，多半得到文字說明或靜態表格，現在AI會依照問題內容，自動決定最適合的呈現方式，結合圖片、互動圖表、按鈕及操作介面，讓使用者不必一直閱讀冗長文字。
OpenAI展示多種應用情境，例如規劃聚餐時，ChatGPT可以製作互動菜單，只要調整參加人數，就能重新計算食材份量；詢問退休理財，則能生成可調整條件的儲蓄計算器，直接觀察不同金額的變化。使用者還能要求ChatGPT製作小遊戲，直接在對話視窗內操作，不必額外下載App或開啟其他網頁。
GPT-6變快了，需要搜尋資料的問題更快開始回答
GPT-6也改善回答速度，過去遇到複雜問題，使用者通常得等AI完成思考才能看到結果，現在GPT-6可以一邊思考、一邊逐步顯示回答，並持續補充查詢結果。根據OpenAI內部測試，GPT-6 Instant處理需要網路搜尋的問題時，平均開始回答的時間比GPT-5.6 Instant縮短44%。
ChatGPT免費版怎麼升級GPT-6？不用額外付費
對一般用戶來說，升級不需要額外訂閱，只要透過ChatGPT網頁版或更新後的手機App，待新功能開放至帳戶，即可使用支援智慧介面的GPT-6。想體驗新功能，可以直接在聊天室輸入「幫我製作一個可以調整參數的存錢計算器」、「把旅遊行程變成互動地圖」，或「製作一個可以直接玩的簡單遊戲」，ChatGPT就能依照需求產生相應的互動內容。
我是廣告 請繼續往下閱讀
GPT-6新增「Intelligent UI」功能，過去詢問ChatGPT，多半得到文字說明或靜態表格，現在AI會依照問題內容，自動決定最適合的呈現方式，結合圖片、互動圖表、按鈕及操作介面，讓使用者不必一直閱讀冗長文字。
OpenAI展示多種應用情境，例如規劃聚餐時，ChatGPT可以製作互動菜單，只要調整參加人數，就能重新計算食材份量；詢問退休理財，則能生成可調整條件的儲蓄計算器，直接觀察不同金額的變化。使用者還能要求ChatGPT製作小遊戲，直接在對話視窗內操作，不必額外下載App或開啟其他網頁。
GPT-6變快了，需要搜尋資料的問題更快開始回答
GPT-6也改善回答速度，過去遇到複雜問題，使用者通常得等AI完成思考才能看到結果，現在GPT-6可以一邊思考、一邊逐步顯示回答，並持續補充查詢結果。根據OpenAI內部測試，GPT-6 Instant處理需要網路搜尋的問題時，平均開始回答的時間比GPT-5.6 Instant縮短44%。
ChatGPT免費版怎麼升級GPT-6？不用額外付費
對一般用戶來說，升級不需要額外訂閱，只要透過ChatGPT網頁版或更新後的手機App，待新功能開放至帳戶，即可使用支援智慧介面的GPT-6。想體驗新功能，可以直接在聊天室輸入「幫我製作一個可以調整參數的存錢計算器」、「把旅遊行程變成互動地圖」，或「製作一個可以直接玩的簡單遊戲」，ChatGPT就能依照需求產生相應的互動內容。