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聯發科（2454）今（8）日公布9月營收，單月合併營業收入為新台幣553.99億元，較8月的641.83億元減少13.69%，但與去年同期543.30億元相比，仍年增1.97%。聯發科9月合併營收為553億9900萬元，較8月的641億8300萬元，減少87億8400萬元，月減13.69%；若與去年9月543億3000萬元相比，則增加10億6900萬元，年增1.97%。累計今年前9個月，聯發科合併營收達4693億9100萬元，相較去年同期4457億7800萬元，增加236億1300萬元，年增5.30%。從累計表現來看，聯發科今年前9月營收維持正成長，年增幅度達5.30%，顯示整體營運表現仍較去年同期成長。不過，9月單月營收較8月明顯下滑13.69%，後續第4季營運表現及市場需求變化，仍受到市場關注。