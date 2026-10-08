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9月營收497億月增年增雙揚 Q4可望小幅成長

關稅退款正面看待 留意美國升息循環與西岸碼頭合約

重返紅海路線重點兩因素 未來3年大量新船下水

長榮海運今（8）日公告9月份營收並參與法說會，總經理吳光輝表示，9月營收497.11億元，主要是受運價上漲帶動、貨量目前持平但維持相對高檔。預期第四季可望小幅成長，到明年春節前沒有悲觀的理由。不過，需要留意美國是否啟動升息循環，以及西岸碼頭工人勞資合約狀況。長榮海運9月營收，受到中國十一長假前出貨潮帶動，加上天候狀況較上月改善，運價維持相對高檔，合併營收497.11億元，月增1.48%、年增63.75%；今年累計營收3,384.49億元，年增15.36%。吳光輝說，營收主要集中在Q3運價走高帶動；依照公司目前掌握的內部訂艙狀況來看，11月以前的承載狀況相當樂觀，因此預期今年第四季表現可望較去年同期小幅成長。長榮海運在財務中，平均每噸燃油成本由去年同期的504美元上升至533美元，上半年呈現「貨量增加、運價下降、燃油成本上升」的情況。在美國市場表現，吳光輝說，幾個重要港口進口貨量均創新高，但庫存水準仍維持約在1.3%以下，顯示終端需求仍偏正向；當地多數重要客戶對未來市場需求仍抱持正面態度。另外，美國需退還約1600億美元的徵收關稅一事。吳光輝指出，從客戶端來看，目前主要有兩種因應方式，一是降低終端商品價格，近期美國部分零售通路商品出現較多折扣；另一種則是增加存貨水準。無論採取哪種方式，對進口量而言都屬於正面訊息。短中期來看，關稅衝擊若持續減弱，將有助於全球貿易逐步回歸正常。不過，吳光輝指出，必須留意若美國明年上半年通膨逐步反映且幅度夠大，美國可能啟動升息循環，恐衝擊明年第二季終端需求。此外，美國西岸碼頭工人的勞資合約將於2028年到期，依過去經驗，談判過程所產生的影響可能從明年下半年開始逐步浮現，因此明年起也將持續關注相關發展；依照美國東岸碼頭罷工經驗來看，最需要留意的是供應鏈以及全球運力跟船期穩定。至於是否重返紅海？吳光輝說，仍要看兩項因素：地緣政治風險是否在可承受範圍內、保險成本。長榮遵循所屬海洋聯盟架構，若要恢復經由蘇伊士運河航行，最重要的前提是確保船員及貨物安全。不過，歐洲航線若經由蘇伊士運河，單程約可節省7天，往返則可節省約14天，但受到塞港影響實際節省的時間未必能完全轉化為有效運力。他指出，目前歐洲主流做法是去程繞行好望角，回程則視情況經由蘇伊士運河。主要原因在於去程通常載運重櫃，船公司希望避開紅海風險；同時，船舶也希望搶在春節前完成出貨。展望2027年至2029年，全球貨櫃航運市場將迎來大量新船交付，明年全球艙位成長可能達雙位數。不過，吳光輝表示，新船下水比例高，照理而言租船市場的租金應該面臨下滑壓力，但目前船舶租賃市場仍相當熱絡，租金也沒有明顯下降。