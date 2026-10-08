吳亞馨曾經演出《海派甜心》、《泡沫之夏》、《敲敲愛上你》等偶像劇，2015年逐步離開演藝圈轉戰商場，今年3月突然更新IG宣布結婚生子，勾起不少粉絲對她的記憶。吳亞馨近日再度發文，分享和老公出國慶祝結婚紀念日的照片，年屆不惑的她穿著低胸洋裝，身材依舊曼妙、火辣。
夫妻出國留兒子在家 吳亞馨：有愧疚感
昨（7）日，吳亞馨發文透露與老公飛到日本宮古島待上3天2夜，慶祝結婚紀念日，此行夫妻倆沒有帶小孩，惹得和兒子視訊時對方不開心，讓她頓時有愧疚感，「有孩子以後，真的是只關注孩子喜歡的、玩的、吃的～下次帶他來！」
附上的近照，吳亞馨戴圓頂朝陽帽、太陽眼鏡，穿一件大V字細格紋小洋裝，加上一件小罩衫，美人鎖骨和C罩杯豐胸、深邃事業線一覽無遺，並露出半截蜜大腿，十分性感，身形高壯的老公則在身後親暱靠著她，兩人相當甜蜜。
消失3年更新IG 吳亞馨宣布變人妻人母
今年3月29日，吳亞馨更新荒廢3年的IG，宣布自己的新身分，「Hi~好久不見，我現在是太太，是一個2歲大兒子的媽，是一個人生不同的階段，或許沉澱讓自己變得更成熟，心態好，慢慢的什麼都好」，據了解，她的老公是圈外人，傳出是富商或ABC，而吳亞馨婚後定居上海並將生活重心轉向家庭與商界生意，正式全面淡出螢光幕。
資料來源：吳亞馨IG
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昨（7）日，吳亞馨發文透露與老公飛到日本宮古島待上3天2夜，慶祝結婚紀念日，此行夫妻倆沒有帶小孩，惹得和兒子視訊時對方不開心，讓她頓時有愧疚感，「有孩子以後，真的是只關注孩子喜歡的、玩的、吃的～下次帶他來！」
附上的近照，吳亞馨戴圓頂朝陽帽、太陽眼鏡，穿一件大V字細格紋小洋裝，加上一件小罩衫，美人鎖骨和C罩杯豐胸、深邃事業線一覽無遺，並露出半截蜜大腿，十分性感，身形高壯的老公則在身後親暱靠著她，兩人相當甜蜜。
今年3月29日，吳亞馨更新荒廢3年的IG，宣布自己的新身分，「Hi~好久不見，我現在是太太，是一個2歲大兒子的媽，是一個人生不同的階段，或許沉澱讓自己變得更成熟，心態好，慢慢的什麼都好」，據了解，她的老公是圈外人，傳出是富商或ABC，而吳亞馨婚後定居上海並將生活重心轉向家庭與商界生意，正式全面淡出螢光幕。
資料來源：吳亞馨IG