我是廣告 請繼續往下閱讀

▲總統賴清德（中）於「玉山ESG永續倡議行動」現場親筆寫下「希望之光，永續台灣」祈福卡，並與玉山金控創辦人黃永仁（右）、董事長黃男州（左）合影留念。（圖／玉山金控提供）

▲玉山金控「ESG永續倡議行動」啟動儀式，由總統賴清德（中）、玉山金控董事長黃男州（左3）、環境部部長彭啓明（右3）、金管會副主委陳彥良（右2）、工研院院長張培仁（右1）、日本京都大學教授 William Baber（左2）及台灣微軟總經理李倩（左1）共同啟動，開啟永續未來新篇章。（圖／玉山金控提供）

▲玉山金控舉辦「2026玉山ESG永續倡議行動」，總統賴清德（左5）、玉山金控創辦人黃永仁（中）、董事長黃男州（右4）、環境部長彭啓明（左4）、金管會副主委陳彥良（左3）、金管會銀行局長童政彰（左2）、董事吳建立（右5）、金控總經理陳茂欽（右3）、銀行總經理林隆政（右2）、永續長張綸宇（左1）及銀行個金總處執行長許美麗（右1）共同出席見證。（圖／玉山金控提供）

玉山金控今（8）日舉辦「2026玉山ESG永續倡議行動」，並已邁入第6屆，這次以「加速雙軸轉型 邁向共融未來」為主題，號召近130家國內外優質企業，包含醫療院所及資訊科技機構等。總統賴清德受邀致詞表示，淨零轉型是這一代人必須承擔的重要責任，面對氣候變遷，沒有一個國家能夠置身事外，也向金融業喊話，共同協助中小微企業減碳，讓供應鏈夥伴跟上轉型腳步，台灣產業的競爭力才會更完整、更有韌性。「玉山ESG永續倡議行動」今日還邀請環境部長彭啟明、金管會副主委陳彥良、銀行局長童政彰等貴賓，還有來自美國、加拿大、法國、日本、柬埔寨、越南等國家的國際頂尖產學專家學者，於會中分享AI科技變革、永續金融與企業轉型的前瞻觀點，加速落實雙軸轉型，強化台灣產業韌性與永續競爭力。在亞洲氣候金融的永續實踐中持續發揮企業影響力，已具一定代表性。賴總統也親自將「希望之光 永續台灣」的祈福卡掛上祈福樹。他致詞時肯定玉山作為推動永續發展的堅定先行者，持續發揮金融影響力陪伴企業減碳轉型，將台灣轉型經驗推向國際，展現永續承諾與具體成果。面對全球淨零轉型與氣候變遷挑戰，台灣有責任為永續發展貢獻力量，並將民主發展與科技實力優勢轉化為永續動能，為下一代留下長遠繁榮的基礎，共同邁向淨零目標。他還強調，企業積極轉型，政府也會全力支持，並向金融業喊話，希望透過綠色融資結合技術輔導，幫助中小微企業更新裝置、改善製程，當供應鏈的夥伴都能夠跟上轉型腳步，台灣產業競爭力才會更完整、更有韌性。環境部長彭啓明於演講指出，台灣正式迎來碳定價時代，政府正全力加速提升國家減碳新目標。透過碳費搭配自主減量計畫的優惠費率誘因，將實質引導資金投入綠色轉型；彭部長呼籲，產業應建立「碳資產管理」新思維，將減碳實力轉為立足國際的核心綠色競爭力。玉山金暨銀行董事長黃男州提到，玉山ESG永續倡議行動從一開始32家夥伴響應，到現在集結576家志同道合夥伴攜手前行，近年永續轉型已進入深水區，思維從「如何轉型」升級到「能不能轉得更快、更好，同時創造更多價值。」因此，今年提出「加速雙軸轉型」，AI與科技讓企業走得更快、更有效率，而永續則決定要走向哪裡，轉型更不能單打獨鬥。他還強調，玉山將持續透過金融力量，履行永續金融先行者的責任，結合跨界資源，協助倡議夥伴永續轉型，攜手邁向國際舞台，讓ESG成為台灣產業競爭力的重要語言，展現玉山攜手夥伴邁向2050淨零轉型的堅定決心，共創韌性成長與永續未來。這次活動也特別邀請麥肯錫全球資深合夥人暨永續發展業務全球共同負責人Sanjay Kalavar擔任Keynote講者，以「全球永續與能源轉型前瞻趨勢」為題，分享AI時代下全球能源需求趨勢，並探討如何建構兼顧數位競爭力與永續轉型。隨後舉行Panel座談，由麥肯錫全球合夥人Andrew Ryba、台科大盧希鵬教授、滙豐銀行Frances Chen總監共同交流，從產業、金融、國際趨勢等不同面向，探討AI與數位科技對企業經營模式及永續轉型帶來的挑戰與機會。玉山也從深耕氣候意識、設定減碳目標、打造永續轉型平台，到提供全方位金融與非金融整合方案，攜手企業、政府與學術界，凝聚各界永續量能，穩健邁向淨零未來。