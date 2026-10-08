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▲由民進黨立委范雲等人組成的「為下一代而戰連線」今天公布本會期12大優先法案。（圖／記者陳佩君攝，2026.10.08）

民進黨立委范雲今（8）日偕「為下一代而戰連線」召開記者會，公布本會期12大優先法案。法案聚焦「反兒虐」與「照顧」兩大主軸，涵蓋三大面向：讓兒童快樂長大的《兒童及少年福利與權益保障法》、《兒童及少年性剝削防制條例》、《國民體育法》、《原住民學校法》；讓家長幸福陪伴的《性別平等工作法》、《就業保險法》及「國軍育兒支持四法」；以及讓弱勢不再孤單的《社會救助法》、《身心障礙者權益保障法》。范雲今率領連線成員沈伯洋、林月琴、張雅琳、黃捷、陳培瑜、伍麗華、吳思瑤、羅美玲、吳沛憶、郭昱晴、林宜瑾，一同做出「順起來」的手語動作大合照，象徵跨委員會下一代連線成員同心，一同當沈伯洋、林月琴的後盾，推動民生與照顧法案，讓台灣順起來。范雲指出，連線自第11屆成立以來，已成功推動10項法案三讀通過，本會期連線成員中有兩位夥伴投入地方選舉，分別是參選台北市長的沈伯洋與參選苗栗市長的林月琴。他強調，早在成為候選人前，兩位就已深耕連線，為下一代打拼，兩位更將其在國會的累積，帶進地方政見。沈伯洋表示，育兒，不是一個家庭的責任，而是一座城市的事，所以要把時間和喘息，還給每一個育兒家庭。他指出，將在台北既有的托育與育兒據點與親子館基礎上，加厚最缺的兩層：「心理支持」與「資源導引」，提供家長喘息服務，以及「家庭一站通」；在完善托育與育兒網絡的同時，也逐步提升托育、教保人員、社工的量能，從照顧孩子，到照顧撐起孩子的大人。林月琴表示，投入兒少工作30多年，最深的感受是，「法律在中央過關，有時孩子的權益卻在地方府執行時卡關」，從台北市毒防中心流於形式，以及幼兒園兒虐受害者家庭四處奔波，到苗栗親子館蓋好才補安全，都顯示地方不能再卸責。他說，上會期擔任衛環召委，林月琴推動兒少權法草案加速公開與民間對話，啟動兒少性剝削條例修法，並完成性平工作法、就保法審查。此外，他也承諾會把成立兒少議會寫進苗栗市長政見：「不只為下一代而戰，更要讓下一代走進決策，為自己發聲」。針對《兒童及少年福利與權益保障法》，張雅琳表示，家長把孩子交給別人照顧，最基本的期待，就是孩子能平安健康，但現在家長送托孩子卻像「開盲盒」，很難知道眼前的老師、教練、工作者是否經過完整查核、是否具備足夠的兒少保護知能。他強調，保護孩子是國家制度應負的責任，他過去就持續推動《兒少權法》修法，主張建立「兒少工作證」制度，落實任職前資格審查、任職後持續查核及兒少保護知能訓練，並透過跨部會資訊串接，避免不適任人員換一個場所就能繼續接觸孩子，同時明定聘用單位的查核與處置責任。這個會期也將持續推進修法，讓兒少保護有制度把關。針對《兒少性剝削防制條例》，黃捷表示，刑法已將未成年性侵追訴期改為滿20歲起算，但未涵蓋兒少性剝削犯罪；據衛福部統計，此類案件七年成長逾三倍。為下一代而戰連線共同倡議修正《兒少性剝削防制條例》，被害人滿20歲前不計入追訴期，呼籲本會期儘速通過。針對《國民體育法》，陳培瑜表示，運動部日前提出《國民體育法》修正草案，關注體育班轉型、建立不適任查詢系統。為保障下一代受教權益、在運動場域之安全，他將從「教學正常化與兒少保護」出發，推動《國民體育法》修法並提出版本，關心運動部移交體育班業務至教育部後的部會分工，確保學生、教練權益不受損，並要求建立公開便利的查詢系統，及推動不適任人員退場機制，以全面守護兒少安全。針對《原住民族教育法》，伍麗華表示，《原住民族教育法》早已明定得設原住民族學校，並要求設立事項另以法律定之，因此專法不能再拖，一直以來英語雙語教育被視為國際化，但族語、母語教學卻備受質疑，正反映了語言階序與文化偏見。他強調，這部法不是脫離既有教育，而是透過課程轉化，將相同的知識內容連結孩子們熟悉土地、生活與文化脈絡，並同時確保基本學力、升學與轉銜權益。針對「性工法、就保法」，吳思瑤表示，生孩子不該等於丟工作，照顧不離職是留住年輕爸媽的關鍵，這次以性別工作平等法、就業保險法修法列為優先法案，行政院版本提出的產假由8週延長為12週，陪產假由7天加倍為14天、育兒留停適用年齡從3歲延長到6歲，並新增60天育兒假等，鼓勵爸爸一起承擔照顧，呼籲朝野能共同支持，本會期儘速三讀，讓家長幸福陪伴。針對「國軍育兒四法」，羅美玲呼籲，通過支持國軍育兒四法，將育兒留停適用的子女年齡擴大至6歲，並推動育兒津貼「6加3」及最低保障，營造安心懷孕、友善生養的服役環境，讓士官兵安心育兒，讓全民一起當國軍家庭最堅實的後盾。針對《社會救助法》，吳沛憶指出，《社救法》一年前就已經進入衛環委員會的逐條審查，卻遲遲等不到行政部門的版本，因此呼籲行政院盡快提出對案，讓討論聚焦，吳沛憶也呼籲應修改現行的「虛擬所得」制度，降低求助門檻，並訂定《無家者專章》讓協助無家者的生活重建措施，分工更明確，資源更整合。針對《身心障礙者權益保障法》，郭昱晴則表示，萬華警方執法爭議再次凸顯，身障者仍可能面臨公權力與制度性的歧視與排除。《障權法》歷經兩度黨團協商，反歧視、合理調整及救濟機制仍待定案，應落實CRPD「沒有我們的參與，不要替我們做決定」精神，儘速完成修法，讓權利保障真正落實，不讓任何人因障礙而被排除。林宜瑾表示，合理且即時的預算審查，是一切法案能夠準確施行的基本前提，本會期是預算會期，不僅將審查明年度預算，同時還有時間緊迫的追加預算案。他強調，追加預算案橫跨民生到國防，再好的民生福利，都要以國家安全為前提；良善的民生發展，則是全體台灣人願意共同守護的生活方式。他呼籲，「請大家用力監督立院進展，我們也會上緊發條，用心做好立委工作！」