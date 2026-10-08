距離11月28日九合一選舉投票僅剩50天，各地選戰已進入白熱化階段，候選人陸續端牛肉政策拚曝光、力爭選民支持。《NOWNEWS今日新聞》特別製作「決戰2026」選舉專頁，整合最新選戰新聞報導、各地縣市長參選名單與社群資訊，帶您一手掌握大選動態。專頁於今（8）日正式上線！
2026選戰激烈，藍營為穩住地方執政版圖，和民眾黨展開合作，力拚守住既有席次；民進黨則積極佈局，力求翻轉藍天變綠地。藍綠白多方激戰，誰能成為2026最大贏家？「決戰2026」專頁鎖定四大主軸，包含倒數計時與零時差戰況更新、藍綠版圖變化及選情透視、全台各縣市候選人背景介紹，讓您能快速掌握選情脈動。
專頁特別設立「候選人有誰」專區，將六都（台北、新北、桃園、台中、台南、高雄）獨立分類，其他16縣市參選人資訊都收錄。可查看各候選人的最高學歷、現任職務及經歷，也連動該候選人的最新相關新聞。另外，選戰不只看熱鬧，也要看門道！在「藍綠版圖」區，能回顧2018年、2022年的全台政治版圖變化；同時透過「選情透視」單元，可對各個重點選區進行深度了解，閱讀候選人攻防策略與地方勢力消長。
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