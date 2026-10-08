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▲諾和諾德攜手屈臣氏簽署「體重管理好鄰居計畫」合作備忘錄，透過社區門市推廣健康資訊與體重管理支持服務。（圖／業者提供）

反覆減重，陷入復胖循環：49%受訪者主要透過自行減重控制體重；44%受訪者曾經歷復胖，且超過半數曾復胖兩次以上。

過度聚焦體重數字：60%受訪者僅以體重或外觀作為減重成果評估標準，僅30%會同時參考體脂率、肌肉量等健康指標。

低估代謝健康風險：44%受訪者已具有三高或脂肪肝等代謝風險，但僅2%受訪者曾主動尋求專業協助。

▲屈臣氏公布千名APP會員健康管理調查，發現44%受訪者曾經歷復胖，凸顯民眾在體重管理及健康評估上面臨的挑戰。（圖／業者提供）

▲屈臣氏藥師分享正確體重管理觀念，提醒民眾除了體重變化，也應綜合評估BMI、體脂率及腰圍等健康數據，必要時尋求專業醫療建議。（圖／業者提供）

台灣過重與肥胖問題持續升溫。根據統計，近十年肥胖人口增加逾百萬人，目前已有51.3%成年人面臨過重或肥胖問題。研究顯示，肥胖不僅影響生活品質，更與糖尿病、心血管疾病、腎臟病、癌症等多種健康風險息息相關，肥胖不只是體態管理議題，而是攸關全民健康的重要公共衛生挑戰。然而，許多民眾仍習慣以體重數字或外觀作為健康判斷依據，忽略體脂、腰圍及代謝健康等重要指標。為提升民眾對自身健康狀況的認識，台灣諾和諾德與屈臣氏今（8）日簽署「體重管理好鄰居計畫」合作備忘錄，攜手透過社區據點推廣健康資訊與支持服務。自10月8日至11月3日，指定屈臣氏門市將提供免費身體組成分析、BMI及健康數據量測與健康諮詢服務，鼓勵民眾從認識自身健康數據開始，建立正確健康管理觀念，及早採取行動。台灣諾和諾德總經理表示：「肥胖是一種慢性疾病，與糖尿病、心血管疾病、脂肪肝及部分癌症等多項健康風險息息相關。提升健康識能與風險認知，是健康管理的重要第一步。此次與屈臣氏合作，希望透過遍布社區的服務網絡，讓更多民眾更容易取得正確的健康資訊，了解自身健康狀況，進一步採取健康行動。這也呼應諾和諾德全新品牌主張「Lasting Health Starts Now（健康未來，即刻開始）」，期盼協助更多人從今天開始建立健康習慣，邁向更長久的健康生活。」台灣諾和諾德長期投入肥胖、糖尿病及其他嚴重慢性疾病的疾病認知推廣、健康教育與病友支持，並持續攜手不同領域夥伴提升全民健康識能。杜翰思指出，肥胖與代謝健康議題需要醫療體系、社區及社會各界共同參與，才能打造更完善且更容易取得的健康支持環境。為了解民眾健康管理現況，屈臣氏針對1,000名20歲以上APP會員進行「2026健康生活管理大調查」。結果發現，國人體重管理普遍面臨反覆減重、缺乏全面健康評估以及忽略代謝風險等三大問題：屈臣氏藥師代表呂蕙均表示，從第一線門市服務經驗觀察，許多民眾往往過度關注體重數字的變化，卻忽略整體代謝健康與生活型態管理的重要性。資深藥師王南淵則提醒，體重管理不應僅以體重變化作為唯一指標，而應綜合BMI、體脂率、腰圍等數據進行評估，更全面了解自身健康狀況。若發現潛在健康風險，應及早尋求專業醫療建議。台灣屈臣氏董事總經理黃艾知表示：「健康與自信可以並行，體重管理也不該充滿壓力。屈臣氏希望運用遍布全台的門市網絡與專業藥師資源，讓民眾在日常生活中就能方便取得健康資訊與基礎健康檢測服務，降低健康管理門檻，讓健康支持更貼近每個人的生活日常。」透過藥師一對一健康諮詢，民眾能更了解自身健康數據與潛在風險，建立正確健康觀念；如有進一步需求，也可透過藥師提供的建議與就醫指引，從認識風險到採取行動，逐步建立持續健康管理習慣。台灣諾和諾德與屈臣氏期盼透過社區據點的力量，協助更多民眾提早關注自身健康，將健康管理融入日常生活。