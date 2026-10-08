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烏克蘭片面公開「北韓戰俘移交」 總統李在明跳腳批毀約

韓國與烏克蘭之間的外交摩擦急劇升溫。韓國外交部今（8）日正式宣佈，決定召回駐烏克蘭大使朴基彰。此舉是繼外交管道溝通、公開發表立場以及召見烏克蘭駐韓外交官後，韓國當局進而實施的最高層級外交抗議手段。根據《韓聯社》報導，韓國外交部今日發表聲明表示，「政府已決定召回駐烏克蘭大使。我們期待兩國間的各項議題能獲得圓滿解決，並將為此繼續與烏克蘭方面保持溝通與協商」。這起外交摩擦源於烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）日前片面對外公開將北韓軍戰俘移交給韓國的消息。韓國當局指出，雙方先前已就此事達成「不公開」的默契與協議，但烏方卻片面打破承諾。李在明上月親自於社群媒體上發文表達「非常遺憾」，然而，烏克蘭方隨後反駁稱「雙方從未達成不公開協議」，此舉徹底激怒首爾當局。青瓦台隨即透過新聞通訊首席秘書發表聲明嚴正反駁，重申烏方的說法是「發表虛假事實」，指責烏克蘭的言論無異於將韓國國家元首塑造成不實之詞的發言者。韓國外交部部長趙顯於6日在國會透露，已收到烏克蘭傳來「包含道歉字眼」的訊息。但趙顯強調，「該訊息與我們所期待的仍有相當落差，因此政府打算採取更堅決的應對措施」。不僅如此，在韓烏關係惡化後，烏克蘭總統辦公室主任弗拉休克6日在社群媒體發文引述外媒報導指責韓國將柴油等石油製品出口到俄羅斯，批評韓國違反國際制裁政策。對此，韓國政府今日也嚴正反駁，強調政府切實履行對俄出口管制措施，積極配合國際社會為捍衛和平付出的努力。