我是廣告 請繼續往下閱讀

經濟部長龔明鑫日前接受網路媒體專訪，談到台商赴美投資，希望可以有別於過去在中國、東南亞離美國有距離，這次直接貼近美國市場，並且期望未來10年進一步「定義」美國市場。他今（8）日說明，過去台灣負責生產不關心市場動態，如今赴美後更接近美國市場，希望藉機與品牌合作，進一步「定義」美國市場。龔明鑫表示，「立足台灣、布局全球、行銷全世界」，這是總統賴清德給經濟發展指示，台灣在1980年推行海外布局時，往往著眼在Cost Down、降低生產成本，這也是為什麼會選擇到中國及東南亞生產。當時台灣是有代工，市場端發生什麼變化，訂單由誰提出，產品有什麼用途，這些都與台灣廠商沒有關係，也不需要關心，只需要關心即時供應訂單，壓低成本，穩定品質就好。但隨著美國總統川普美中貿易戰開始之後，中國供應鏈轉移到東南亞，這時候就希望不僅僅是生產基地跟供應鏈移轉，也要去了解當地市場。如今台商去美國、歐洲投資就完全不是考量生產成本，「就是說如果只是單純的生產成本考量的話，不可能去美國投資」，前往原因是因為美國是全世界最重要的市場，如果去那邊投資就是希望供應鏈可與當地市場更加緊密，尤其對方AI產業已經在世界上最前端了。龔明鑫說，現在機會來了，台灣在AI供應鏈是沒有辦法取代的，美國也希望台灣去投資，過去可以不用了解市場，但現在不一樣，現在我們有機會有供應鏈在貼近市場、了解市場，更跟當地廠商產生互動，甚至有機會透過供應鏈的力量「定義市場」。那為什麼會目標10年當作目標？他說，這是希望目標，因為台灣對外投資及AI發展趨勢，至少還有3到5年有相當大機會，藉由機會布局後貼近市場，就進一步看有沒有機會有辦法定義市場。