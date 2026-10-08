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壅塞時段與好走時段

北部南向 國1楊梅至頭份預估10月9日上午8時至下午3時、10月10日上午9時至中午12時較為壅塞 國5南港系統至頭城則預估10月9日上午6時至下午4時、10月10日上午6時至下午3時車流較大。

北部北向 國3關西至大溪預估10月10日下午4時至晚間7時、10月11日下午3時至晚間9時較壅塞 國5宜蘭至坪林則預估10月10日下午1時至午夜、10月11日上午10時至晚間9時車流較大。

中部南向 國1彰化系統至埔鹽系統預估10月9日上午10時至下午2時、10月10日上午10時至中午12時較為壅塞 國3快官至霧峰則預估10月9日及10月10日上午10時至中午12時車流較大。

中部北向 國1西螺至埔鹽系統預估10月10日下午4時至6時、10月11日下午4時至晚間8時壅塞 國3草屯至霧峰則預估10月10日下午4時至6時、10月11日下午3時至晚間7時車流較大。



連假前2日（10月9日至10日），西部國道建議上午6時前或中午12時過後出發；國5則建議上午5時前或下午5時後出發

連假後2日，西部國道南部地區建議上午9時前出發，中部地區則建議中午12時前出發；國5則建議上午9時前出發

▲國慶連假好走路段。（圖／高速公路局提供）

中秋連假車多 事故數比去年多34件

國道事故安全避難7步驟

▲高速公路車速快、車流量大，事故或車輛故障發生後，若人員持續停留於車道、車內或車流附近，極易增加二次事故風險。高速公路局提醒用路人，行駛國道如遇事故或故障，應謹記「開、放、離、撥、拍、移、等」安全避難7步驟。（圖／高速公路局提供）

國慶連續假期明（9）日起連3天登場，高速公路局公布「好走時段」，同時提醒日前中秋連假各地湧入車潮，事故數比往年增加，提醒駕駛注意自身狀況，如遇事故或故障，應謹記「開、放、離、撥、拍、移、等」安全避難7步。參考今年中秋節、教師節連假及歷年國慶日交通資料，高公局表示，預估連假期間部分路段將出現明顯壅塞。針對上述壅塞路段，高公局也整理國道「好走時段」。為疏導國慶連假大量車潮，高公局也將實施多項交通管制。10月9日上午5時至中午12時，封閉國1平鎮系統、埔鹽系統南向入口；凌晨0時至中午12時，封閉國5石碇、坪林等南向入口。10月10日上午5時至中午12時，封閉國1埔鹽系統、國5石碇及坪林等南向入口。北向車流方面，10月10日至11日中午12時至晚間9時，封閉國1虎尾、埔鹽系統及國3西濱北向入口；另外，10月10日至11日下午1時至6時，國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城等北向入口將實施高乘載管制，請用路人提前留意相關措施。除壅塞外，高公局也特別提醒駕駛人注意事故風險，國道湧入大量車潮，若駕駛人分心疲勞駕駛、未保持安全距離等，極易引發追撞事故。高公局統計，今年中秋4天連假國道事故共618件，平均每日約155件；去年中秋3天連假事故共363件，平均每日121件，今年平均每日事故件數較去年同期增加約34件，增加近三成，顯示交通事故可能進一步影響國道疏運。高公局呼籲，駕駛人上路前務必養足精神，行駛途中也應隨時注意周遭車流及路況；若出現精神渙散或疲勞情況，應儘速至服務區、休息站或下交流道休息後再上路。夜間、剛用完餐或服用藥物後若有開車需求，也應更加注意自身精神及身體狀態，切勿勉強駕駛。若行駛國道期間發生事故或車輛故障，高公局提醒用路人牢記「開、放、離、撥、拍、移、等」安全避難7步驟，也就是開啟危險警告燈、放置故障警示牌、離開車道至安全處所、撥打電話或利用「高速公路1968」App報案、拍照記錄現場、移置車輛，以及等待員警抵達處理。其中最重要的是「立即開啟危險警告燈、儘速退避安全處所、再行報案」。高公局表示，事故或故障發生後，即使是自撞事故或單純車輛故障，也應儘速報案，不應因聯繫拖吊業者或處理事故而持續停留於車道、車內或車輛周邊，以降低遭後方來車追撞的風險。完成必要警示後，人員應儘速離開車道，移至護欄外或其他安全處所，再撥打110或透過「高速公路1968」App的「警政報案」功能通報。