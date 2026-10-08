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柯文哲同框許淑華 藍白合作話題再升溫

民眾黨創黨主席柯文哲今（8）日在南投縣長許淑華陪同下參訪世界茶葉博覽會，面對媒體詢問是否力挺許淑華，柯文哲回應「我站在這邊，就不用再講什麼了」，並稱讚南投近年政通人和、縣政推行順利，「既然做得好，就繼續做就好了」。許淑華則表示，民眾黨去年在大惡罷期間為國民黨雪中送炭，今年在南投第一選區推出縣議員參選人吳淳祐，將成為藍白合作的良好基礎，未來若吳淳祐順利當選，她會在資源上盡力支持。柯文哲今天前往南投，上午陪吳淳祐到市場掃街，下午參訪茶博，並應許淑華邀請品嚐各茶區茶葉，體驗南投茶鄉特色。受訪時媒體詢問，兩人同框是否代表支持許淑華？柯文哲表示，「我站在這邊，就不用再講什麼了」，並稱讚南投這幾年政通人和，縣政推行順利，「既然做得好，就繼續做就好了」。許淑華表示，去年南投舉辦巧克力咖啡節時，她曾特別向柯文哲介紹，可可、咖啡及茶葉是南投三大重要飲品，邀請柯文哲今年一定要參觀茶博，非常歡迎柯文哲一起品嚐南投好茶。許淑華指出，藍白自2024年在國會開啟合作，去年大惡罷期間，民眾黨給予國民黨相當支持。她透露，藍營各項民調出現相當明顯的趨勢，就是「民眾黨的支持者，多數認同國民黨所推出的候選人」。如今柯文哲親自前往南投，對她及所有藍白候選人而言，相信都能有更好的發揮空間。許淑華說，南投是非常純樸的地方，未來吳淳祐若有機會進入議會，她會全力「support」他，在資源上也會盡量給予支持，藉此奠定彼此合作的良好基礎。她也盼藍白持續透過合作，為地方爭取更多建設與資源。