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▲位在國立屏東科技大學裡的國家免疫馬場。（圖／記者張乃文攝）

▲「護國神馬」們在屏東有了真正屬於自己的家。（圖／記者張乃文攝）

▲進入馬場前，需全副武裝。（圖／記者張乃文攝）

▲一匹血清馬在服役期間至少可以拯救數千人次性命。（圖／記者張乃文攝）

▲國家免疫馬多以北半球國家進口為主。（圖／記者張乃文攝）

進入夏季，蛇類活動逐漸頻繁，台灣每年近千人遭毒蛇咬傷，要想救命，靠的是一小罐「抗蛇毒血清」。只是，其背後是龐大的努力和工程，這群長年默默「上工」的護國神馬。遠從美國、荷蘭等地來台，肩負製造抗蛇毒血清的重大任務。《NOWNEWS今日新聞》記者也實地走訪位在大武山下的國家免疫馬場，帶大家看見這群「護國神馬」鮮為人知的工作日常。從台北、后里，再一路南下到屏東，肩負製造抗蛇毒血清任務的馬匹，曾經歷一場「連人帶馬」的大搬家。民國50、60年代，馬匹原先飼養在現在衛福部後方，隨著都市開發，周邊開始出現國宅與道路，附近居民也反映馬匹叫聲及糞便等問題。因此尋尋覓覓，到了民國70年代，正好台中后里馬場的軍馬任務告一段落，疾管署「連人帶馬」一起搬到后里，以類似「場地租借」的方式繼續飼養。只是，隨著后里爭取舉辦台中世界花卉博覽會，加上馬匹是用於製造「抗蛇毒血清」，對於製藥原料生產的品質要求極高，從實驗室到馬匹飼養環境等，都是非常重要指標。不過，原有場地也逐漸無法負荷馬匹數量，當時更曾有過高達70多匹的馬；尤其后里馬場是日治時期留下的歷史建築，無法任意改建。疾管署開始思考，希望替國家的馬匹打造一座永久的「家」。在尋找新家的過程中，長官們也遍尋台糖、學校等機關場地。李佳蓉透露，農業背景深厚、且擁有獸醫、畜牧等專業的屏科大提出合作意願，時任疾管局局長郭旭崧與屏科大校長古源光也因陪同總統出訪時談及此事，進一步促成合作；「護國神馬」們也終於在屏東有了真正屬於自己的家。走進屏科大為馬匹保留的一大片開闊草地，下車就看見兩匹新入職的馬在柵欄裡熱烈的奔騰，像是歡迎著我們到來一般。李佳蓉笑說，如果要用時下流行的MBTI（人格測試）來形容，有些馬相當「E」看到人會跑個不停；還有些馬則是I屬性，會稍微看一眼，若許多人經過，則會出現「石化」的樣子，不敢看人。以馬的品種來說，大略可分為3種，包括熱血馬、溫血馬和冷血馬，主要是依照性情分類。肩負國家重要任務的血清馬們主要是「溫血馬」，原因是「熱血馬」就是賽馬類型，一看到風吹草動就會有動作，因此對於工作人員和馬匹而言都較危險，不適合用於製作血清。「冷血馬」則是因為大多體型巨大，若性情大發，可能是無法控制的。因此大多會選擇溫血馬為主。性別上，因為公馬會有地域性，警戒心強，加上脾氣不太好，一般會做為育種繁殖使用，為了避免打鬥傷害，因此血清馬會以閹割公馬且「就業年齡」為4歲以上為主。馬匹大多都是「外國馬」，疾管署檢驗及疫苗研製中心副主任謝文欽說，目前因應檢疫條件規範，國家進口的血清馬以荷蘭、美國為主，也就是說，馬匹們的出生地都是「溫帶國家」；而前幾年，國家馬場曾嘗試從紐西蘭進口馬匹，卻因為季節對不上，導致馬匹在台灣覺得太熱，工作人員還要協助馬匹剃毛、加水降溫等。謝文欽提到，也擔心馬匹因為環境差異太大，導致壓力，後來都以北半球國家進口為主。只是，要進口馬匹並不像人類帶著護照、申請簽證就可以到各國遊玩這麼簡單。在正式上工前，李佳蓉提及，除了做遍檢查、隔離檢疫外，也需要花時間讓馬匹適應食物；從進口台灣到真正通過新生訓練的考核，成為正式員工，可進行第一次採血約需1年的時間。而一批血清馬約可服役12年，免疫流程通常會從馬匹身體兩側開始，事先進行剃毛、消毒，避免皮膚不乾淨導致感染，就像施打疫苗需要先以酒精擦拭；將蛇毒打進馬匹體內前也必須先經無菌處理。當免疫結束後，疾管署檢驗及疫苗研製中心疫苗製造科科長陳昭宏說，會有駐場獸醫師觀察傷口，及時處理膿腫，通常約2週就可恢復正常。首次採血的時間約滿一年後；後續每年平均會微量採血3至5次，單次採血量為馬匹體重的1.5%，換算約5至8公斤。換言之，一匹血清馬在服役期間至少可以拯救數千人次性命。謝文欽提到，以服役約12年計算，免疫反應較好的馬，每年可能會採血約8次，12年近百次採血。每公斤血漿可產製約30劑抗蛇毒血清，因此服役期間的馬，最多可以救5000到1萬人次性命。但若效價不高，也不一定會採血。謝文欽指出，馬場會定期評估免疫效價，整體仍需看馬匹的健康狀況，不見得每匹馬每年都固定至少抽3次血。採血後，則會將血漿內的雜質、部分血球去除，再送至國家衛生研究院進行純化，就做出人類可使用的抗蛇毒血清的產品。台灣常見毒蛇約有6種，包括龜殼花、赤尾鮐（赤尾青竹絲）、百步蛇、雨傘節、眼鏡蛇（飯匙倩）及鎖鏈蛇。而衛福部疾管署更是國內唯一供應抗蛇毒血清的單位，也因出血型及神經毒型各有雙價血清，因此有些會合併製成雙價抗蛇毒血清；上述6種毒蛇會製備4種抗蛇毒血清。馬匹若配對血清成功，終身就會僅執行同一種血清的免疫任務，絕對不會混打。謝文欽也說，備用血漿通常會是3年以上用量，庫存下降後才會進行免疫，當蛇毒血清原料不足，庫存降低時，就會進行免疫，成品端庫存量約會留存1.5到2年。