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台電：台中電廠二期為國家「增氣減煤」政策核心

台北高等行政法院今（8）日撤銷中火燃氣二期的環評結論。對此，環境部表示一定會上訴、據理力爭。台電晚間回應，考量本案攸關國家重要能源政策，更是有環保、減碳等多方考量的規劃，將待收到判決書瞭解判決理由後，補充事證、釐清爭點，協助環境部後續作法。台中火力發電廠第二期新建燃氣機組計畫2024年10月通過環評大會審查，環保團體質疑台電未完全落實「增一拆一」，保留6部燃煤機組作為緊急備用引發異議，當年12月提起行政訴訟。經過近2年審查時間，台北高等行政法院今天判決，撤銷中火燃氣二期的環評結論。環境部表示，一階環評審查是實質審查，而且審查專業沒問題，收到判決書後會仔細研究法院判決理由，一定會上訴，據理力爭。台電表示，尊重環評主管機關環境部的審查專業考量，但也提醒，台中電廠儘速以氣換煤可達成台中市鄉親及環團殷切盼望，本案經環境部專業考量，一階審查確已兼顧審查專業、時效與空污減排，可儘速實現台中鄉親及環團對中火減煤的期望。台電強調，台中電廠二期新建燃氣機組計畫為國家「增氣減煤」政策核心，更是決定台中電廠5 至 10 號既有燃煤機組能否順利除役的關鍵；為兼顧供電穩定與環境友善，台電已於10月啟動台中電廠既有燃煤1、2號機拆除計畫，後續將持續推動二期計畫，力求早日實現台中電廠無煤化目標。經濟部長龔明鑫也表示，現在法院因為判決書還沒有真正的出來，撤銷原因還不清楚，但接下來台電就會配合環境部，「看看需要什麼樣的事證提供的話，那我就全力來配合。」