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Whisky Fest TAKAO 高雄威士忌嘉年華將於 2026年12月5日至6日，於高雄 MLD台鋁 晶綺盛宴 Jubilee Hall 登場。創立於2017年的 Whisky Fest TAKAO，今年正式迎來第10屆、10th Anniversary，集結超過 200個威士忌與烈酒品牌，以及來自台灣、日本、韓國、香港、新加坡及歐洲等地的產業人士與威士忌愛好者。歷屆活動海外參與比例超過40%，國際交流已成為 Whisky Fest TAKAO 最鮮明的特色。十年來，活動持續以高雄為據點，串聯酒廠、品牌、獨立裝瓶商、收藏家、酒吧與調酒師，讓世界因威士忌來到高雄，也讓高雄透過威士忌與世界交流。第10屆 Master Class 邀請多位國際威士忌專家、收藏家與選酒者，包括 Whisky Mew Hideo Yamaoka 山岡秀雄、Michiel Wigman、Richard Urquhart、Tsuyoshi Kitakaji 北梶剛、Enrico Gaddoni，以及 Whiskybase Dirk Henst。課程酒款橫跨數十年的威士忌歷史，包括 Springbank 1969、Ben Nevis 1973、Glenfarclas 1977、Port Ellen 1980、Dallas Dhu 1971 50年、Rosebank 1991 等珍稀酒款，從不同年代、酒廠與裝瓶者，帶領參與者探索威士忌的歷史與風格演變。相較於 Master Class 回望經典，今年的 Discovery Class 探索者講堂則將焦點放在亞洲正在發生的新世代蒸餾文化。陣容橫跨韓國 WONSEOK、日本北海道丹丘蒸餾所（TANKYU DISTILLERY）、日本福岡 SHINDO DISTILLERY 新道蒸溜所，以及台灣貓尾崎蒸餾所等，從韓國橡木、新酒與實驗性蒸餾，到台灣風土與日本新興酒廠，呈現亞洲威士忌持續成長中的多元樣貌。適逢第10屆，活動更與新道蒸溜所合作推出 SHINDO × WHISKY FEST TAKAO MIZUNARA CASK 62%，為十週年留下專屬的跨國合作紀念。策展人Alice表示，除了威士忌，現場同步規劃 FEST BARTENDER 2026，集結 16組酒吧與調酒團隊，串聯台灣及海外酒吧文化；另設有 Master Class、Discovery Class 等不同形式的品飲與交流內容，讓兩日活動從威士忌純飲延伸至調酒、收藏、蒸餾與產業交流。Alice強調，Whisky Fest TAKAO 所希望呈現的早已不只是一場酒展，而是一個以高雄為起點的國際威士忌交流平台。從世界經典，到亞洲新生；從一杯威士忌，到一座城市。Whisky Fest TAKAO 2026 — 10th Anniversary下一個十年，從高雄開始。