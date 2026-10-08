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水獺媽媽巧巧話6年累積360集 深耕獲大小朋友好評

誠誠曝女兒是水獺媽媽鐵粉 不信爸爸能與偶像錄音

長期經營podcast頻道「水獺媽媽巧巧話」的新北市長參選人蘇巧慧再出招，今（8）日特別邀請知名Podcast節目「台灣通勤第一品牌」主持人，同時也是「雙寶爸爸」的李毅誠（誠誠）和「準爸爸」何勁旻（何a），一同和「水獺媽媽」錄製兒童繪本故事及「台語小教室」，兩位來賓化身小松鼠哥哥與大嘴龜哥哥，在錄音過程中分享育兒大小事，氣氛相當歡樂溫馨、笑聲不斷，節目已於今日上線。蘇巧慧表示，自己從2020年開始成立podcast頻道「水獺媽媽巧巧話」，這6年來總共錄製了360集以上的故事，今年更和團隊在新北市各地區舉辦「水獺媽媽樂園」，將新北的願景政見，轉化爲可愛的展覽和互動裝置，希望讓孩子透過有趣的方式認識新北市，也受到大小朋友好評。蘇巧慧指出，不只是水獺媽媽節目，自己從2024年起便在YouTube推出外景節目「新北百寶箱」，實際走進新北各個角落，找出默默為新北努力的一群人，同時挖掘新北的不同面貌與故事，其中一集「土城百寶箱」便邀請到在地土城居民何a一同分享生活在土城的甘苦談，更引起粉絲爭相留言「有何a就瞎挺」、「蘇巧慧眼光真好」、「真心介紹城市，超加分！」蘇巧慧也特別感謝兩位來賓何a與誠誠，強調兩人不但在各自的領域發光發熱，也相當支持母語教育，因此這次特別邀請兩人一起錄製繪本。蘇巧慧也解釋本次挑選繪本《街上的汪先生》這本書的原因，因為誠誠第二個小孩剛出生，何a的小孩也快出生，因此挑選了一本以「家」為主題，以兒童視角講述無家者的故事，想不到錄製過程中頻歪樓，分享起自己在家中常講到的台詞，讓蘇巧慧忍不住吐槽，「這集根本是給大水獺聽的吧！」誠誠表示，家中一直都是水獺媽媽的忠實鐵粉，女兒特別喜歡聽水獺媽媽，甚至連故事都聽到會背，這次錄音前，他還特別跟女兒分享自己要和水獺媽媽一起錄音，「想不到我女兒完全不相信」，讓眾人笑翻。蘇巧慧說，自己跟兩位爸爸一樣，都希望新北能夠成為一座讓小朋友安心長大的城市，目前也針對小朋友的生活環境提出各項親子政策，包括0到6歲孩童看醫生免門診和住院部分負擔，幼兒免費接種腸病毒、輪狀病毒疫苗，以及設置夜間托育和成立臨時托育查詢平台，從醫療、健康照護到托育全面減輕家長壓力，未來一定會努力讓新北市府成為父母最可靠的隊友。