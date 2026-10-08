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法律專家指可向原屋主依法求償

中國四川成都一名李姓女子，日前赫然發現自己入手8年持有的頂樓公寓，其客廳正上方的天台竟堆有一座簡易土墳。通報警方到場開挖後，挖出殘存的牙齒與人類骨骸，證實底下埋著一名十多年前病逝的7歲男童。綜合中國媒體報導，李女於2017年購入這套位於7樓頂層的二手屋，過去8年多來一直對外出租，自己並未在此居住，期間與歷任租客均相安無事。直到今年10月4日，李女回到該社區與鄰居聊天時，對方隨口問了一句「你家樓頂那座墳怎麼樣了？」讓李女登時傻眼。鄰居透露，李女家客廳樓板正上方的天台，有一座以建築廢料與泥土堆砌而成的簡易土墳。據悉，墳內安葬的是一名於2009年9月病逝的7歲男童，男童生前即居住在該社區，但為何會被安葬於建築物天台的公共空間，鄰居亦不得而知。李女震驚之下立即報警，警方與法醫趕赴現場進行挖掘，隨後在土堆中發現了清晰可辨的牙齒及部分人類遺骸，目前已將骨骸取走以進行進一步的DNA鑑定與法醫調查。對於這起離奇事件，李女憤怒表示，當初購屋時原屋主完全未告知天台有座墳，該情況已嚴重貶損房屋價值與居住心理。她企圖聯繫原屋主追討責任，但對方目前已處於失聯狀態。對此，有法律專家分析指出，賣方在二手屋交易中負有如實揭露重大瑕疵的義務。天台上存在墳墓顯然屬於必須揭露的關鍵資訊，原屋主隱瞞不報已涉嫌欺詐。雖然買賣時間已過8年，可能超出撤銷購屋合約的法定期限，但買家仍可透過司法途徑向原屋主主張損害賠償。如果原房東也不知情，那過失責任就在當年埋葬男童的家屬。除了買到「凶宅」的交易糾紛外，男童死因以及為何葬在頂樓也引發質疑。目前警方正就遺骸身分及當年安葬過程展開深入調查，要釐清事實真相。