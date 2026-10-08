我是廣告 請繼續往下閱讀

中國海上民兵在東海與南海海域肆虐，近期觸角甚至深入至台灣東部海域，是史上首次監測到相關船隻出現在此區域。根據路透檢視的一份來自安捷航空（Apex Aviation）的監控報告指出，今年 8 月有一艘中國海上民兵船與另外兩艘艦船出現在台灣太平洋沿岸，這是該敏感區域首次出現此類船隻的已知目擊紀錄。報告指出，這艘名為「閩福鼎漁 07902」的船隻為兼作中國海上民兵船的漁船。8 月中旬的某一天，有人目擊該船與一艘中國海警巡邏艦及一艘科研船共同行動，約在台灣東部花蓮縣外海30多海里處。報導引述兩名聽取相關簡報的台灣高階官員透露，台灣已證實「閩福鼎漁」號、海警 2502 艦及「向陽紅 03」號科研船於 8 月中旬在台灣附近水域活動。且這三艘船隻是在「中國船隻不常使用的區域」活動，並已被「列為重點監控對象」。報導提到，中國自 6 月以來透過定期海警巡邏，持續升級在台灣東海岸的活動。拒絕北京主權主張的台灣官員表示，他們認為中國正利用重疊的軍事、準軍事與民用資產，演練潛在的海上封鎖。針對安捷航空的報告，台灣國防部回覆《路透》的聲明中表示，中國以執法與科研為掩護進行騷擾，試圖在非衝突情境下擴大其行動範圍，營造實質管轄權的假象。此類行為破壞國際秩序並挑戰台灣的海權，並補充說明台灣軍方正利用偵察工具，配合包括台灣海巡署在內的其他機關，持續掌握中國的動態。中國海上民兵的歷史可追溯至 1950 年代，較常出現在南海衝突熱點。其成員由漁船組成，船員接受訓練與資助，在爭議水域執行任務，且常與海警船協同行動。分析人士指出，該船隊有助於北京在維持民用外表下，強化其海洋主張。安捷航空國防安全總監洪曉榮（Honor Hung）表示，中國軍艦、海警船、科研船及部分民用船隻持續以重疊方式運作，對台灣周邊水域構成壓力。三艘中國船隻散佈在大約 10 浬的半徑範圍內，並表示單次偵察追蹤無法確定其任務或彼此間是否存在協同作業。