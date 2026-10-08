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奧克拉荷馬雷霆向來以精準的選秀眼光聞名，在背靠背迎戰密爾瓦基公鹿隊的比賽中，雷霆今年選進的兩位首秀菜鳥也大放異彩。其中，首輪第12順位選進的「西班牙文班亞馬」馬拉（Aday Mara）全場10投10中彈無虛發，狂砍22分、6籃板與2阻攻；而另一位首輪第16順位的新秀史特爾茨（Bennett Stirtz）也從板凳殺出轟下20分。兩人開季至今的驚豔表現，讓總教練戴格諾特（Mark Daigneault）讚不絕口。身高218公分、擁有絕佳投籃手感的西班牙長人馬拉，在背靠背的賽程中徹底打響名號。繼首戰對上紐西蘭鵜鶘繳出全能數據後，此役面對強敵公鹿，馬拉在與球星「SGA」吉爾吉斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）及威廉斯（Jalen Williams）等主力搭配時毫無違和感。整場比賽，馬拉不僅在禁區終結效率驚人，出色的傳球視野更讓雷霆主帥戴格諾（Mark Daigneault）讚不絕口。雷霆總教練戴格諾賽後受訪時直言，全隊對馬拉的信任感令人驚艷：「很有趣的是，看到隊友們如何回應他的場上表現。他們發現他能夠傳出漂亮的深遠長傳，因此大家會主動在前場跑動、等待他的球，在擋拆下滑時也會積極尋找他。」戴格諾強調：「當隊友把球塞進禁區時，老將們完全沒有把這當成一般菜鳥來看待，這就是『信任』的象徵。我們根本沒特別交代這些戰術，但隊友們都自主意識到了，這真的非常鼓舞人心。」除了馬拉的鬼神表現外，雷霆另一位首輪新秀、在首輪第16順位選進的後衛斯特爾茨（Bennett Stritz）同樣延續火燙手感。此役他從板凳出發貢獻20分，包含外線6投3中，展現出遠超實際年齡的成熟度。雷霆在核心陣容穩固的基礎下，透過近年大量累積的選秀權與精準的選秀眼光，再度挑到兩塊極具潛力的奪冠拼圖。隨著馬拉與斯特爾茨在季前賽接連打出宰制級身手，也再次印證了雷霆兼具天賦與球員培養體系的強大競爭力，新賽季的衛冕與爭冠之路備受外界期待。