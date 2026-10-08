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▲今天率先登場的是VVIP貴賓專場「午後浪漫音浪」，邀請曾獲金曲獎、金馬獎肯定的歌手洪佩瑜演出。（圖／台中大遠百提供）

▲10月9日、10日則由DJ林貓王接棒，在3樓潮流名品樓層演出，（圖／台中大遠百提供）

台中大遠百週年慶第二波登場，這次以千禧年代流行音樂為主題，10月8日至10日在3樓潮流名品樓層安排歌手演出與DJ音樂活動，結合甜點、調飲及滿額贈禮，為雙十連假購物增添音樂體驗。今天率先登場的是VVIP貴賓專場「午後浪漫音浪」，邀請曾獲金曲獎、金馬獎肯定的歌手洪佩瑜演出，搭配甜點與主題調飲，讓受邀貴賓在百貨空間近距離欣賞現場音樂。10月9日、10日則由DJ林貓王接棒，在3樓潮流名品樓層演出，選播千禧年代華語流行歌曲，透過DJ Set重新編排熟悉旋律，將陪伴不同世代成長的金曲融入購物動線。台中大遠百表示，此次企劃以音樂串聯品牌與樓層空間，希望透過現場演出與互動活動，以不同形式重新演繹千禧金曲，讓週年慶除商品優惠外，也提供民眾停留、欣賞音樂的機會。配合活動，10月9日、10日持遠百會員APP，並於3樓潮流名品樓層單筆消費滿6600元，可兌換金曲主題甜點及限定調酒一份，每日限量50份。活動期間另有消費滿額贈禮，以及抽中黑膠唱片機的機會。