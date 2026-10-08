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2026年諾貝爾文學獎得主今（8）日公布，由加拿大女詩人卡森（Anne Carson）獲得殊榮，以表彰她大膽創新的作品，在與古典傳統的趣味對話中，為當代文學創造了嶄新的形式。諾貝爾獎委員會表示，幾乎所有卡森的文學創作都圍繞著語言學家對詞語的執著與詩人對新意義的渴望之間的交集，卡森翻譯的古希臘文作品本身就可以被視為獨立的藝術作品。卡森的文學作品遊走於古典與現代詩之間，也遊走於不同體裁與藝術形式之間。卡森今年76歲，以跨越文學類型的創作風格聞名，擅長結合詩歌、散文、當代故事及古希臘神話。她最具代表性的作品之一，是1998年出版的詩體小說《紅的自傳》（Autobiography of Red），透過重新詮釋希臘神話，描寫一段涉及性別認同與自我探索的成長故事。諾貝爾獎由瑞典化學家阿佛烈‧諾貝爾（Alfred Bernhard Nobel）設立，今年諾貝爾各獎項獎金為1200萬瑞典克朗（約新台幣3830萬元），若有數名得獎者同時得到獎項，將會共享獎金。