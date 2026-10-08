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▲環太東路銜接新平路三段-坪林新橋-橋梁新建工程榮獲重大工程組土木類-特優榮譽.(圖／市府提供）

▲市長盧秀燕今天主持坪林新橋通車祈福典禮。（圖／市府提供）

台中市坪林新橋今天完工通車，跨越大里溪，串聯北屯區祥順路與太平區環太東路，改善兩岸居民往來須繞行的不便。市府建設局表示，新橋總經費約3.5億元，通車後可縮短車程約10分鐘，並設有人行及自行車通行空間，兼顧行車與休閒需求。坪林新橋全長約110公尺、寬約20至28公尺，中央補助2.45億元，占總經費七成，地方自籌1.05億元。市長盧秀燕今天主持通車祈福典禮，表示這座橋是地方期盼十多年的建設，市府自2020年起推動，經中央與地方共同協力，完成橋梁及相關道路工程。過去大里溪兩岸缺乏直接連接路線，居民往返北屯、太平部分地區須繞道而行。建設局指出，新橋通車補上區域路網缺口，除縮短往來時間，也可強化兩區交通聯繫，提升沿線地區的通行便利性。盧秀燕表示，橋梁以安全、耐用為設計重點，設計使用年限可達百年以上，兩側各配置4公尺寬的人行及自行車通行空間，採人車分道，讓步行、騎車與開車民眾各有通行動線。除交通功能外，新橋也納入景觀與夜間照明設計，提供民眾散步、賞景的空間，讓跨溪橋梁兼具日常通行與休閒用途。建設局長陳大田表示，工程團隊施工期間克服跨溪作業等挑戰，完成橋梁及銜接道路，感謝居民在施工期間的配合。市府後續將持續推動道路開闢、橋梁興建與人行環境改善，逐步完善城市路網。