台中大坑4號步道以陡坡與山稜景觀聞名，是不少山友挑戰體力的登山路線，今年代表台中參加運動部「115年全民親山步道」票選，活動至10月20日截止。台中市觀光旅遊局表示，民眾每天都可上網投票，也可實際走訪步道，體驗從城市走入山林的近郊登山行程。
台中市觀光旅遊局長陳美秀表示，大坑4號步道全長約1.9公里，攀登約需2小時，路線沿山稜蜿蜒，坡度起伏明顯，兼具運動挑戰與自然景觀。隨著高度攀升，沿途可遠眺台中市區，也能觀察大坑山林生態。
步道中，風災後完成修復的「長青橋」，以及山友熟知的「軟腳坡」，都是具有辨識度的景點。相較於平緩的散步路線，大坑4號步道較適合喜愛登山、希望挑戰體力的民眾，行前宜衡量自身狀況，預留充足時間。
觀旅局指出，大坑距離市區不遠，民眾可自行開車前往，也可搭乘台中捷運至松竹站，再轉乘公車前往大坑地區，安排近郊登山行程。山稜視野與具挑戰性的路段，也讓這條步道成為台中具代表性的登山路線之一。
此次票選由運動部主辦，每人每日最多可投8票，每區最多2票，每投1票可獲得1次抽獎機會，另設邀請好友及主題形象蓋章等活動機制。票選網站：https://hikingvote.biji.co/trails。獎項包括iPhone Duo 512GB等3C產品、運動與戶外用品，以及數位商品禮券，詳細投票方式、抽獎資格與獎項，以主辦單位公告為準。
觀旅局邀請民眾把握10月20日前的票選機會，一起為大坑4號步道加油，也歡迎實際走訪大坑，挑戰經典步道、欣賞山林景致，感受台中「城市近山、山林入城」的獨特魅力。更多台中旅遊及活動資訊，歡迎下載「大玩台中」APP，掌握最新景點及特色遊程（iOS版本：https://reurl.cc/rD257O
；Android版本：https://reurl.cc/Kb50ay）
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觀旅局指出，大坑距離市區不遠，民眾可自行開車前往，也可搭乘台中捷運至松竹站，再轉乘公車前往大坑地區，安排近郊登山行程。山稜視野與具挑戰性的路段，也讓這條步道成為台中具代表性的登山路線之一。
觀旅局邀請民眾把握10月20日前的票選機會，一起為大坑4號步道加油，也歡迎實際走訪大坑，挑戰經典步道、欣賞山林景致，感受台中「城市近山、山林入城」的獨特魅力。更多台中旅遊及活動資訊，歡迎下載「大玩台中」APP，掌握最新景點及特色遊程（iOS版本：https://reurl.cc/rD257O
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