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根據證交所亞洲資產管理中心辦公室最新統計，國內高資產客戶管理資產規模（AUM）已突破新台幣3.11兆，客戶數超過2萬人。金管會今（8）日發布「銀行辦理家族辦公室顧問業務規範」，將過去僅限特定專區試辦的家族辦公室顧問業務，變成常態性落地法規，依規定目前有11家銀行符合申請規定。為推動台灣成為亞洲資產管理中心，金管會規劃設立地方資產管理專區，期盼透過試辦機制促進金融機構從實際操作新種業務過程，持續累積經驗及培育人才，並作為後續試辦業務擴大推行的基礎。隨著專區試辦逐步展現成效，經依試辦效益、內部控制及風險管理、客訴情形與人才訓練規劃等四面向進行綜合評估後，金管會決定將銀行辦理「家族辦公室顧問業務」擴大至專區外辦理。考量家族辦公室顧問業務具高度客製化及跨專業領域特性，金管會發布「銀行辦理家族辦公室顧問業務規範」，明定申請資格、服務範圍、內部控制及風險控管、第三方機構合作管理等相關規範，以利銀行依循穩健發展家族辦公室顧問業務。在申請資格及申請方式部分，銀行必須是經金管會核准並已辦理高資產業務，且於專區經核准試辦家族辦公室相關業務達1年以上，以確保已累積相關業務經驗及具備相應的服務量能，目前共有11家銀行符合申請規範，包括第一銀行、華南銀行、上海商銀、台北富邦銀行、國泰世華銀行、中信銀行、元大銀行、玉山銀行、兆豐銀行、瑞士銀行與合庫銀行。金管會統計，截至今年8月底，銀行辦理家族辦公室客戶數為239戶、資產管理規模為新台幣1074億元。至於業務服務範圍，銀行以協助高資產客戶及其家族成員進行財富傳承、企業永續發展及家族治理為目的，依服務形式區分為三類，包括整合規劃銀行既有的投資、融資、信託及保險等金融服務；由銀行提供家族傳承所需諮詢、規劃或建議服務；以及透過與律師、會計師等第三方專業機構合作，提供跨領域之專業服務。服務內容將涵蓋家族辦公室設立及家族憲章制定、繼承及遺產、傳承制度、慈善事業、教育培訓及財富管理等相關諮詢服務。客戶權益保護部分，銀行應向客戶充分揭露事項，包括客戶應負擔的費用、與第三方機構的合作關係及責任範疇。如收費涉及第三方機構的拆分或轉付者，亦應充分揭露。同時，銀行也應確實建立防制洗錢及打擊資恐控管機制，落實執行客戶盡職審查、交易監控及高風險客戶管理。