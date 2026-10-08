台中爵士音樂節10月16日至25日登場，台中勤美洲際酒店攜手戶外生活設計品牌BLACK DESIGN，在市民廣場設置期間限定餐車與戶外休憩空間，推出牛小排刈包、油封鴨腿蔥油餅等餐點，每份200至300元；並邀請音樂節演出陣容走進酒店，讓爵士樂從草地舞台延伸至酒吧。
此次餐車由經典旅行拖車改裝，保留流線金屬外觀，以古銅金、銀色搭配，內部重新規畫料理設備及出餐動線。西餐行政主廚David Chauveau帶領團隊，將台灣街頭小吃形式結合義法料理技法，考量戶外聽音樂、分享餐點的需求，設計方便享用的菜色。
鹹食包括「刈包燒烤牛小排」、「蔥油餅捲油封鴨腿」，甜點則有「草莓起司巧克力夾心餅乾」及「開心果酒漬櫻桃提拉米蘇杯」。餐車旁另以MOSS TENTS帳篷搭配戶外家具、植栽與燈光，設置休憩座席及限定吧台，由調酒師以台灣芒果、百香果調製音樂節特調。
除了市民廣場的戶外活動，酒店也規畫爵士演出，邀請Nick Javier Trio、Alessio Menconi Trio、Maria Kim等音樂節卡司登台，曲風涵蓋經典爵士、當代爵士、融合爵士及Bossa Nova。ROLLING BAR以較近的聆聽距離呈現樂手即興互動；「葉與藤」則安排台灣鋼琴家黃煜傑演出，融合古典底蘊、爵士和聲與現代律動。
配合音樂節，酒店同步推出「旅・境之間」一泊二食住房專案，雙人入住每房每晚1萬1579元起，期間自10月16日至明年1月31日，週末、假日及國定假日依日期與房型另行加價。主題客房融入BLACK DESIGN家具、燈具及織品，部分為此次合作限定設計。
10月16日至25日入住，專案包含迎賓點心與飲品、餐車限定餐點、兩杯音樂節特調、現場聆聽表演座席保留、品牌保溫袋及翌日早餐。音樂節結束後，10月26日起改提供「沐檸」或「采月鍋品」雙人餐飲體驗，搭配早餐及香氛洗沐旅行組。
此次合作將餐飲、戶外設計與住宿串聯，讓民眾除了在市民廣場欣賞演出，也能選擇酒吧聆聽或結合住宿的參與方式。專案內容及訂房資訊可至酒店官網查詢。
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除了市民廣場的戶外活動，酒店也規畫爵士演出，邀請Nick Javier Trio、Alessio Menconi Trio、Maria Kim等音樂節卡司登台，曲風涵蓋經典爵士、當代爵士、融合爵士及Bossa Nova。ROLLING BAR以較近的聆聽距離呈現樂手即興互動；「葉與藤」則安排台灣鋼琴家黃煜傑演出，融合古典底蘊、爵士和聲與現代律動。
10月16日至25日入住，專案包含迎賓點心與飲品、餐車限定餐點、兩杯音樂節特調、現場聆聽表演座席保留、品牌保溫袋及翌日早餐。音樂節結束後，10月26日起改提供「沐檸」或「采月鍋品」雙人餐飲體驗，搭配早餐及香氛洗沐旅行組。
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