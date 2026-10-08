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美國田納西州女死囚派克（Christa Pike）9 月 30 日接受田納西州矯正局（Tennessee Department of Corrections）兩次靜脈注射死刑後奇蹟生還。律師透露，她已能站起來行走，情緒感到有些憤怒。根據BBC與紐約郵報報導，現年50歲的派克的法律團隊透露，派克在上週死裡逃生、於執行失敗的死刑中倖存後，目前已能在醫院「下床走動」，且她對自己剛逃過一劫「非常清楚」。派克的律師費雷爾（Stephen Ferrell）向英國廣播公司（BBC）表示，雖然派克的精神狀態仍有些「昏沉」，但在事發一週後，她竟已能在病房內移動，簡直不可思議。費雷爾向媒體表示：「她的身體出現了相當多的狀況，雙臂嚴重受傷，目前無法靈活使用。她今天第一次能下床走動，但也僅限於病房內部，走得並不遠。」雖然派克的身體狀況有所好轉，但費雷爾形容她的精神狀態「時好時壞」，且是否造成永久性腦部損傷仍有待評估。費雷爾說：「好的是她算是有意識，但也有點昏沉。她很容易講話講到一半中斷，也會忘記自己要走去哪裡。」派克原本將成為田納西州 200 多年來首位被執行死刑的女性，如今卻意外成為美國史上首位在靜脈注射死刑中倖存的死囚。這名定罪的謀殺犯上週三從納許維爾（Nashville）的里弗班德最高安全級別監獄（Riverbend Maximum Security Institution）被緊急送往醫院時，然而在週二，她甦醒了過來，震驚全美。在週三的一場法庭聽證會後，法官下令田納西州官員必須妥善保存注射器等相關物證。派克的另一位代理律師斯派維（Randall Spivey）隨後對記者表示：「她現在對所有事情都感到憤怒且困惑，她非常清楚州政府試圖對她執行死刑。」派克的法律團隊主張，當局當時對她施加了兩劑戊巴比妥（pentobarbital），並使用了至少 7 支針頭，其中一支針頭從她手臂拔出時甚至已彎曲成 90 度。這名定罪的殺人犯目前仍處於重症監護狀態。儘管她的雙臂遭受嚴重傷害，但她依然被戴上手銬並用腳鐐鎖在病床上。她的復原狀況在醫學上是前所未見的，預後情況仍不明朗，但至少可以預測這將是一段漫長的康復過程。