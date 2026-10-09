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美國川普政府再度收緊移民政策，於當地時間8日宣布，暫停微軟（Microsoft）、Adobe，以及多家大型資訊科技（IT）服務商，參與美國勞工部的永久勞工認證（PERM）計畫，理由是企業涉嫌濫用外籍勞工制度，以外國人取代美國人。這項措施將直接影響部分外籍科技人才，申請美國永久居留的途徑，也使科技業依賴全球人才的問題，再度成為政策焦點。美國副總統范斯（JD Vance）在宣布措施時，特別點名微軟，指該公司去年裁掉約6000名美國員工，卻同時取得約6300件的H-1B工作簽證，以及近3000張綠卡，批評企業不應在裁減美國勞工的同時，還持續依賴外籍人才，要求相關公司優先雇用美國勞工。美國勞工部長桑德林（Keith Sonderling）也表示，除了微軟與Adobe以外，此次遭暫停的企業，還包括Cognizant、Infosys、Tata Consultancy Services、Wipro、HCL Technologies及Capgemini，調查期間將不接受這些企業新的PERM申請，也不處理目前已經提出、仍在審查的案件。對此，微軟則回應，公司去年提交的約6000件H-1B申請裡，約80%是替現有員工延長簽證或變更身分，並非用來招募新的外國勞工，也不能直接解讀為，企業用外籍員工來取代美國員工。微軟並強調，公司只為符合H-1B資格要求的人提出申請，而且H-1B員工與從事同類工作的員工享有相同薪資，否認公司用「比較便宜的外國人」。PERM是美國雇主替外籍員工，申請部分職業移民綠卡時，必須經過的重要程序，雇主須向勞工部證明，相關職缺沒有足夠、合格且願意工作的美國勞工，同時，雇用外籍員工也不會對美國勞工的薪資與工作條件，造成不利影響。因此，這次政策並不代表微軟等企業的H-1B員工，立即失去工作資格，也不是撤銷已經核發的綠卡；真正受到影響的是企業替外籍員工推進PERM申請的能力。對於正在透過雇主贊助、申請永久居留的外籍人才而言，綠卡進程可能因此延宕。此次行動也顯示，川普政府對於高技術外籍勞工的審查，正在從「能不能進入美國工作」，進一步延伸到「能不能透過雇主留在美國」。尤其，PERM是許多外籍科技人才從H-1B等臨時身分轉向永居的重要橋樑，若企業無法使用這項制度，可能降低外籍人才赴美工作的誘因，並增加美國科技業招募全球人才的難度。原文連結：