今（9）日國慶連假展開！受輻射冷卻影響，今晨平地最低溫台東僅 17.0 度，中央氣象署同步對桃園、苗栗等 11 縣市發布陸上強風特報，防 8 級以上強陣風。氣象專家吳德榮指出，連假期間迎風面偶雨、西半部晴朗；輕颱「諾洛」與已升格中颱的「小熊」皆朝大迴轉路徑移動，對台無直接影響。

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🟡氣象署發布11縣市強風特報！小熊已升中颱

中央氣象署發布陸上強風特報，因東北風偏強，今日晨至晚上桃園市、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、屏東縣、台東縣（含蘭嶼、綠島）、澎湖縣及連江縣等 11 縣市局部地區有平均風 6 級以上或陣風 8 級以上發生機率，提醒戶外活動注意安全。颱風動態方面，第 28 號颱風「小熊」已於今日凌晨 2 時增強為中度颱風，與第 27 號輕度颱風「諾洛」皆持續向西北西進行並朝大迴轉路徑移動。   

▲中央氣象署對桃園、苗栗、台中及彰化等11縣市發布陸上強風特報，防8級以上強陣風。（圖／中央氣象署提供cwa.gov.tw）
▲中央氣象署對桃園、苗栗、台中及彰化等11縣市發布陸上強風特報，防8級以上強陣風。（圖／中央氣象署提供cwa.gov.tw）
🟡西半部晴朗北東偶雨！國慶連假平地低溫下探

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「洩天機教室」專欄表示，今晨因輻射冷卻作用，各地區平地最低氣溫約在 17 至 22 度，平地最低溫依序為台東東河 17.0 度、花蓮鳳林 17.4 度及新竹關西 17.5 度。今天迎風面多雲時晴，大台北東側、東半部及午後山區偶有局部零星降雨機率，西半部晴時多雲。各地氣溫：北部 20 至 30 度、中部 22 至 33 度、南部 22 至 35 度、東部 17 至 33 度，整體呈現「北舒適、南偏熱，早晚偏涼、日夜溫差大」。   

▲氣象署國慶連假天氣懶人包：10/9至10/11中南部晴朗微熱；大台北與東半部偶雨，11日宜蘭及北海岸留意較大雨勢。（圖／中央氣象署提供cwa.gov.tw）
▲氣象署國慶連假天氣懶人包：10/9至10/11中南部晴朗微熱；大台北與東半部偶雨，11日宜蘭及北海岸留意較大雨勢。（圖／中央氣象署提供cwa.gov.tw）


🟡國慶日北東微涼偶雨！雙颱迴轉對台灣無威脅

針對國慶日（10日）當天與後續天氣，吳德榮分析，明日國慶日東北風迎風面雲量稍多，大台北偶有零星飄雨機率，東半部亦有局部短暫雨，白天微熱早晚涼；背風面中南部則維持晴朗穩定，白天熱早晚涼。下周日至下周四（11至15日）東側海面水氣仍多，大台北及東半部偶有局部短暫雨，西半部持續晴朗穩定。雙颱「諾洛」與「小熊」均在大迴轉路徑上，對台灣皆無威脅。

▲颱風「小熊」升為中颱，與輕颱「諾洛」皆沿大迴轉路徑移動，對台灣並無直接影響。（圖／中央氣象署提供cwa.gov.tw）
▲颱風「小熊」升為中颱，與輕颱「諾洛」皆沿大迴轉路徑移動，對台灣並無直接影響。（圖／中央氣象署提供cwa.gov.tw）

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徐銘穗編輯記者

新聞傳播學系畢業的INFP人，習慣踩進受訪者鞋裡共感，時常不小心過了頭，曾被受訪者阿嬤的故事逼哭，當媽後哭點爆低，看不得兒虐新聞。曾以《大海就是我的老闆 郭芙》報導，獲2020台灣扶輪公益新聞金輪獎平面報導佳...