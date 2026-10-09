今（9）日國慶連假展開！受輻射冷卻影響，今晨平地最低溫台東僅 17.0 度，中央氣象署同步對桃園、苗栗等 11 縣市發布陸上強風特報，防 8 級以上強陣風。氣象專家吳德榮指出，連假期間迎風面偶雨、西半部晴朗；輕颱「諾洛」與已升格中颱的「小熊」皆朝大迴轉路徑移動，對台無直接影響。
🟡氣象署發布11縣市強風特報！小熊已升中颱
中央氣象署發布陸上強風特報，因東北風偏強，今日晨至晚上桃園市、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、屏東縣、台東縣（含蘭嶼、綠島）、澎湖縣及連江縣等 11 縣市局部地區有平均風 6 級以上或陣風 8 級以上發生機率，提醒戶外活動注意安全。颱風動態方面，第 28 號颱風「小熊」已於今日凌晨 2 時增強為中度颱風，與第 27 號輕度颱風「諾洛」皆持續向西北西進行並朝大迴轉路徑移動。
🟡西半部晴朗北東偶雨！國慶連假平地低溫下探
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「洩天機教室」專欄表示，今晨因輻射冷卻作用，各地區平地最低氣溫約在 17 至 22 度，平地最低溫依序為台東東河 17.0 度、花蓮鳳林 17.4 度及新竹關西 17.5 度。今天迎風面多雲時晴，大台北東側、東半部及午後山區偶有局部零星降雨機率，西半部晴時多雲。各地氣溫：北部 20 至 30 度、中部 22 至 33 度、南部 22 至 35 度、東部 17 至 33 度，整體呈現「北舒適、南偏熱，早晚偏涼、日夜溫差大」。
🟡國慶日北東微涼偶雨！雙颱迴轉對台灣無威脅
針對國慶日（10日）當天與後續天氣，吳德榮分析，明日國慶日東北風迎風面雲量稍多，大台北偶有零星飄雨機率，東半部亦有局部短暫雨，白天微熱早晚涼；背風面中南部則維持晴朗穩定，白天熱早晚涼。下周日至下周四（11至15日）東側海面水氣仍多，大台北及東半部偶有局部短暫雨，西半部持續晴朗穩定。雙颱「諾洛」與「小熊」均在大迴轉路徑上，對台灣皆無威脅。
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中央氣象署發布陸上強風特報，因東北風偏強，今日晨至晚上桃園市、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、屏東縣、台東縣（含蘭嶼、綠島）、澎湖縣及連江縣等 11 縣市局部地區有平均風 6 級以上或陣風 8 級以上發生機率，提醒戶外活動注意安全。颱風動態方面，第 28 號颱風「小熊」已於今日凌晨 2 時增強為中度颱風，與第 27 號輕度颱風「諾洛」皆持續向西北西進行並朝大迴轉路徑移動。
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「洩天機教室」專欄表示，今晨因輻射冷卻作用，各地區平地最低氣溫約在 17 至 22 度，平地最低溫依序為台東東河 17.0 度、花蓮鳳林 17.4 度及新竹關西 17.5 度。今天迎風面多雲時晴，大台北東側、東半部及午後山區偶有局部零星降雨機率，西半部晴時多雲。各地氣溫：北部 20 至 30 度、中部 22 至 33 度、南部 22 至 35 度、東部 17 至 33 度，整體呈現「北舒適、南偏熱，早晚偏涼、日夜溫差大」。
🟡國慶日北東微涼偶雨！雙颱迴轉對台灣無威脅
針對國慶日（10日）當天與後續天氣，吳德榮分析，明日國慶日東北風迎風面雲量稍多，大台北偶有零星飄雨機率，東半部亦有局部短暫雨，白天微熱早晚涼；背風面中南部則維持晴朗穩定，白天熱早晚涼。下周日至下周四（11至15日）東側海面水氣仍多，大台北及東半部偶有局部短暫雨，西半部持續晴朗穩定。雙颱「諾洛」與「小熊」均在大迴轉路徑上，對台灣皆無威脅。