美國總統川普（Donald Trump）當地時間8日表示，美國在11月期中選舉前不會攻擊伊朗，聲稱華府與德黑蘭正在進行「富有成效的討論」。這項表態為持續數月的美伊戰事增添新的變數，外界關注川普是否希望在選前避免戰事升級，以降低油價、民生成本上漲，對共和黨選情的衝擊。
川普在自家社群平台發文表示，伊朗目前在經濟與軍事方面，都處於不利處境，美國正與伊朗進行談判，但仍堅持伊朗不能擁有核武，並明確表示11月3日期中選舉前，不會對伊朗發動攻擊。不過，這項承諾並不代表美伊已達成停戰協議，也不意味美國已放棄軍事選項。
油價與民生成選舉壓力！共和黨面臨考驗
自從伊朗戰事今年2月爆發以來，對國際能源供應、市場情緒都造成持續影響。荷姆茲海峽是全球重要的石油運輸通道，航運受阻推升了能源供應的不確定性，也讓美國的汽油價格與生活成本，成為選民關注的焦點。
根據《路透社》報導，民調顯示，60%的美國受訪者，不滿川普處理伊朗戰事的方式。隨著期中選舉逼近，共和黨能否維持國會優勢成為白宮的重要考驗。
不過，目前尚無法單憑川普的最新表態，認定選舉就是他暫緩攻擊的唯一原因。油價、軍事風險及談判進展，也都是評估美國下一步決策的重要因素。
美伊談判仍存分歧 荷姆茲海峽、核計畫亦是焦點
外交層面，美伊雙方仍試圖透過談判尋求戰事結束，但核心分歧尚未解決。荷姆茲海峽的航運安全、解除封鎖與制裁，以及伊朗核計畫，都是談判的重要議題。
美國要求伊朗對鈾濃縮活動做出實質限制，還對其核計畫提出更嚴格的要求；伊朗則拒絕放棄鈾濃縮，也不願交出現有鈾庫存。
與此同時，美國對伊朗石油運輸的封鎖仍在持續。川普雖然宣布選前不會發動攻擊，但並未表示解除相關封鎖，也沒有宣布停止對伊朗施加經濟與軍事壓力。
對川普而言，如何在維持對伊朗施壓、降低能源市場風險、應對期中選舉之間取得平衡，將成為選前外交與經濟政策的一大考驗。
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油價與民生成選舉壓力！共和黨面臨考驗
自從伊朗戰事今年2月爆發以來，對國際能源供應、市場情緒都造成持續影響。荷姆茲海峽是全球重要的石油運輸通道，航運受阻推升了能源供應的不確定性，也讓美國的汽油價格與生活成本，成為選民關注的焦點。
根據《路透社》報導，民調顯示，60%的美國受訪者，不滿川普處理伊朗戰事的方式。隨著期中選舉逼近，共和黨能否維持國會優勢成為白宮的重要考驗。
不過，目前尚無法單憑川普的最新表態，認定選舉就是他暫緩攻擊的唯一原因。油價、軍事風險及談判進展，也都是評估美國下一步決策的重要因素。
美伊談判仍存分歧 荷姆茲海峽、核計畫亦是焦點
外交層面，美伊雙方仍試圖透過談判尋求戰事結束，但核心分歧尚未解決。荷姆茲海峽的航運安全、解除封鎖與制裁，以及伊朗核計畫，都是談判的重要議題。
美國要求伊朗對鈾濃縮活動做出實質限制，還對其核計畫提出更嚴格的要求；伊朗則拒絕放棄鈾濃縮，也不願交出現有鈾庫存。
與此同時，美國對伊朗石油運輸的封鎖仍在持續。川普雖然宣布選前不會發動攻擊，但並未表示解除相關封鎖，也沒有宣布停止對伊朗施加經濟與軍事壓力。
對川普而言，如何在維持對伊朗施壓、降低能源市場風險、應對期中選舉之間取得平衡，將成為選前外交與經濟政策的一大考驗。
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