台北市長蔣萬安提出松山機場遷移計畫，規劃將 300 公頃腹地轉型為「AI園區」與住宅、綠地。對此，房產專家何世昌分析，松機遷建已討論逾二十年，難點在於「能不能」而非「想不想」。他指出，受限於中央地方共識、國防需求與首長任期限制等「兩大壁壘」，若缺乏政壇共識，議題恐流於口號，難以對當地房市發揮實質紅利。
🟡壁壘一中央地方需共識！關鍵國防需求、桃機量能
馨傳不動產智庫執行長何世昌指出，第一個壁壘是「中央與地方必須有共識」。松山機場除了民航功能外，還具備關鍵的國防需求，且桃園機場必須先備妥足夠的替代接納量能。在這些實質顧慮尚未解決前，松機根本無法移動，遷建主張恐怕依然只是「空中樓閣」。
🟡壁壘二市長任期僅八年！政策恐人走茶涼變數大
第二個壁壘則是「時間與政壇人和」。何世昌分析，規畫與執行松機遷移動輒耗時十幾至二十幾年，但台北市長單任四年、連任最多八年。前任定調的政策常因首長卸任而「人走茶涼」，何況蔣萬安若連任成功，下任任期僅剩四年，政策延續性面臨考驗。
🟡缺乏高度共識難落實！當地房市暫無任何反應
何世昌強調，松機遷移並非完全不可能，但必須先凝聚政壇高度共識。若無法實現「人和」，這項議題終究會淪為「選前遷起來、選後沉下去」的閒聊話題。在未有具體定案與實質進展前，周邊房市不會有任何反應，過度期待紅利並不現實。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒消費者，房屋買賣有一定風險，學習正確置產觀念、仔細審閱買賣合約，才能將損失風險降至最低。
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馨傳不動產智庫執行長何世昌指出，第一個壁壘是「中央與地方必須有共識」。松山機場除了民航功能外，還具備關鍵的國防需求，且桃園機場必須先備妥足夠的替代接納量能。在這些實質顧慮尚未解決前，松機根本無法移動，遷建主張恐怕依然只是「空中樓閣」。
第二個壁壘則是「時間與政壇人和」。何世昌分析，規畫與執行松機遷移動輒耗時十幾至二十幾年，但台北市長單任四年、連任最多八年。前任定調的政策常因首長卸任而「人走茶涼」，何況蔣萬安若連任成功，下任任期僅剩四年，政策延續性面臨考驗。
🟡缺乏高度共識難落實！當地房市暫無任何反應
何世昌強調，松機遷移並非完全不可能，但必須先凝聚政壇高度共識。若無法實現「人和」，這項議題終究會淪為「選前遷起來、選後沉下去」的閒聊話題。在未有具體定案與實質進展前，周邊房市不會有任何反應，過度期待紅利並不現實。
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