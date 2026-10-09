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美國總統川普8日頒發國家科學獎章（National Medal of Science）及國家科技與創新獎章（National Medal of Technology and Innovation），表揚6名科技領袖對美國科學、工程及產業創新的貢獻。其中，SpaceX執行長馬斯克（Elon Musk）、超微（AMD）執行長蘇姿丰（Lisa Su）、輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳（Jensen Huang）、Google共同創辦人布林（Sergey Brin）獲頒國家科學獎章；微軟執行長納德拉（Satya Nadella）與戴爾科技創辦人戴爾（Michael Dell）則獲頒國家科技與創新獎章。白宮表示，這些獲獎者在半導體設計、平行運算、太空探索、智慧系統及大型運算基礎設施等領域取得重要成果，協助美國維持全球科技領導地位。川普並在頒獎活動中，稱讚獲獎者是美國的「國家瑰寶」，肯定他們對科技發展、產業創新的貢獻。黃仁勳此次獲頒國家科學獎章，主要是因為他推動圖形處理器（GPU）發展為通用運算架構，並透過處理器設計與軟體創新，推進大規模平行運算，為科學運算及人工智慧發展奠定重要基礎。蘇姿丰則因長期投入半導體工程與高效能運算獲得肯定。白宮指出，她在處理器架構及小晶片整合技術上的創新，推動運算效能提升，相關技術也應用於高效能運算系統及超級電腦。馬斯克獲獎的理由則涵蓋太空探索、智慧系統與通訊技術等工程成就。白宮認為，相關創新推進美國在太空及先進製造領域的技術發展。Google共同創辦人布林則因資訊檢索及資料處理基礎演算法的貢獻獲得表揚。另一方面，白宮肯定納德拉帶領微軟轉型雲端運算，並建構支援大規模人工智慧訓練與部署的基礎設施；戴爾則因推動個人電腦及企業運算普及，以及培育新一代科技人才的貢獻獲獎。值得注意的是，這場頒獎典禮也出現政策上的微妙反差。就在川普表揚納德拉對美國科技產業的貢獻之際，美國副總統范斯（JD Vance）同日宣布，暫停微軟及多家科技與資訊服務企業，參與永久勞工認證（PERM）計畫，理由是政府懷疑相關企業濫用外籍勞工制度。范斯指稱，微軟一方面裁撤美國員工，另一方面仍大量使用H-1B外籍專業人才，質疑企業以外籍勞工取代美國勞工。微軟則表示，上一財政年度約6000件H-1B申請中，約80%是為現有員工延長或變更身分，並非用於招募新員工。PERM是美國雇主替外籍員工，申請部分職業移民綠卡時，必須經過的重要程序；對於正在透過雇主贊助、申請永久居留的外籍人才而言，相關措施可能會延誤他們取得永久居留的進度。《美聯社》指出，在獲得川普頒發獎章的6位科技領袖中，就有5位出生在國外，馬斯克出生於南非、布林出生於前蘇聯、黃仁勳和蘇姿丰出生於台灣、納德拉出生於印度。這起事件凸顯美國政府在科技與移民政策之間的拉扯：一方面希望透過人工智慧、半導體及先進運算，維持美國的科技競爭力，另一方面則加強審查企業聘用外籍人才的方式；如何在吸引全球專業人才vs.保障美國勞工權益之間取得平衡，仍是川普政府必須面對的課題。原文連結：