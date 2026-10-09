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洛杉磯湖人隊球星唐西奇（Luka Doncic）近日接受美國體育畫刊（Sports Illustrated）專訪，首度公開談及前隊友詹姆斯（LeBron James）休賽季轉戰費城76人隊的感觸。唐西奇透露，在詹姆斯確定離隊後，他主動致電向這位傳奇球星告別，並表達了深切的感謝與敬意。詹姆斯休賽季告別了效力8年的湖人隊，前往76人尋求新的奪冠機會。外界曾有傳言認為，湖人計畫將球隊核心從詹姆斯轉移至唐西奇身上，是導致詹姆斯離開的原因之一。對此，唐西奇在受訪時明確打破了不合的傳聞，並透露了兩人間的私下互動。當被問及詹姆斯離隊後是否有主動聯繫時，唐西奇大方表示：「有的，我也主動聯繫了他。你知道的，我就是想對他說：『謝謝你所做的一切。』能成為他的隊友是一件非常棒的事，我從他身上學到了很多。」這番話不僅展現了兩位超級巨星之間的深厚情誼，也證明了詹姆斯的離開是和平的交接。回顧兩人在湖人隊短短一年半的合作時光，唐西奇對詹姆斯展現出的領導風範讚譽有加。「他就是讓我做我自己，我非常尊重這一點，」唐西奇回憶道，「他對待比賽的態度令人難以置信，非常值得尊敬。和他一起打球我真的很開心。」然而，這對夢幻組合的合作卻充滿遺憾。自2024-25賽季季中被交易至湖人後，唐西奇坦言兩人缺少足夠的時間練習與磨合。上個賽季（2025-26賽季）更是飽受傷病困擾，唐西奇與詹姆斯在例行賽分別缺席了18場與22場比賽，唐西奇甚至因傷錯過了整個季後賽。唐西奇惋惜地表示：「如果我和里夫斯（Austin Reaves）沒有受傷，我認為我們本來可以在季後賽大展身手，我們真的有機會的。」隨著詹姆斯的離去，唐西奇正式成為湖人隊的新世代招牌。面對接班傳奇球星的壓力，他將其視為一種榮譽，並在休賽季付諸實際行動。為了洗刷過去體能不佳的批評，唐西奇在夏天進行了嚴格的減重與體能訓練。湖人總教練瑞迪克（JJ Redick）對唐西奇的改變給予高度肯定：「他的身體狀態非常棒。整個夏天他都拚了命在訓練，保持體態，甚至做了很多衝刺跑。他以極佳的狀態來到季前訓練營。」如今，煥然一新的唐西奇已經準備好扛起湖人隊的大旗，帶領這支紫金大軍在新賽季開創新局。