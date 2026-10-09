俄羅斯西伯利亞1名抗鼠疫研究機構女研究員病逝，引發外界對於鼠疫是否爆發、實驗室安全的關注。美國與世界衛生組織（WHO）相繼要求俄方提供更多資訊之際，《CNN》走訪事件核心地區，發現當地居民對官方說法抱持不同程度的懷疑，但在資訊有限的情況下，多數人仍只能維持日常生活，等待進一步消息。
居民對官方說法存疑 網路傳言加深不安
根據《CNN》報導，事發地舍列霍夫（Shelekhov）位於西伯利亞伊爾庫茨克（Irkutsk）西南方約19公里。28歲的希皮洛娃（Darya Shipilova）在當地抗鼠疫研究機構任職，本月2日因肺炎病逝。由於她的工作涉及鼠疫研究，加上確切死因至今未明，事件迅速引發國際關注。
《CNN》訪問多名舍列霍夫及鄰近城市居民，發現當地對事件的了解，多半來自新聞報導與網路傳言。1名36歲居民葉夫根尼婭（Evgeniya）表示，生活表面上看起來一切如常，但她並不相信官方公布的資訊，認為目前仍有太多事情沒有說清楚。
她也透露，1名在藥局工作的朋友曾告訴她，鼠疫傳言出現後，有民眾開始囤積抗生素，顯示當地即使沒有普遍陷入恐慌，相關消息仍引起部分居民不安。
不過，也有居民對官方處置較為放心。26歲的葉卡捷琳娜（Ekaterina）就聲稱，與死者接觸的人員已被隔離，當地民眾大多仍照常生活，認為現代醫療已有治療鼠疫的方法，不應與新冠疫情初期相提並論。
《CNN》指出，當地居民的反應並不一致，但共同的問題都在於「資訊有限」，有些人選擇相信官方說法，也有人質疑政府沒有充分說明，疑慮難消。
疑似消毒作業引發議論 死者母親仍在隔離
除了官方資訊不足，當地居民描述的防疫措施也讓事件增添疑雲。
據當地媒體《貝加爾湖人》（Lyudi Baikala）報導，1名住在伊爾庫茨克公寓大樓的女性表示，事發當晚有3輛車停在大樓外，身穿橘色防護服、戴著防毒面具的人員進入，並對建築物出入口進行消毒，形容現場消毒藥劑的氣味相當刺鼻。
該名居民轉述，工作人員當時只告訴住戶，1名年輕女性死於致命病毒，但沒有提供更多資訊，《CNN》無法獨立核實這段有關消毒作業的描述。
死者希皮洛娃的母親斯維特蘭娜（Svetlana Shipilova）也在伊爾庫茨克一家醫院接受隔離。她向當地媒體表示，女兒至今仍未下葬，感嘆家屬在隔離期間無法正常處理後事，回憶女兒工作認真、心地善良，言談間流露出悲痛。
俄方稱風險受控 WHO仍要求釐清死因
俄羅斯衛生與消費者權益監督局指出，希皮洛娃死於「不明肺炎」，淡化疾病與其工作的關聯。俄方也稱，已對相關接觸者進行健康監測，近5000份檢驗樣本也未發現危險病原體，已逐步結束部分防疫措施。
然而，WHO仍要求俄方說明，具體進行了哪些檢驗、檢查了哪些病原體、如何排除鼠疫感染。美國政府也要求俄羅斯提供更多資訊。
目前尚無充分公開證據證實，希皮洛娃就是死於鼠疫，也無法確認疫情是否正在擴大。但俄羅斯民眾長期面對資訊不透明的治理環境，部分居民對官方說法已形成不信任感，政府呼籲民眾以官方資訊為準，卻未能充分回答關鍵問題，導致網路傳言更容易填補資訊空白。
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根據《CNN》報導，事發地舍列霍夫（Shelekhov）位於西伯利亞伊爾庫茨克（Irkutsk）西南方約19公里。28歲的希皮洛娃（Darya Shipilova）在當地抗鼠疫研究機構任職，本月2日因肺炎病逝。由於她的工作涉及鼠疫研究，加上確切死因至今未明，事件迅速引發國際關注。
《CNN》訪問多名舍列霍夫及鄰近城市居民，發現當地對事件的了解，多半來自新聞報導與網路傳言。1名36歲居民葉夫根尼婭（Evgeniya）表示，生活表面上看起來一切如常，但她並不相信官方公布的資訊，認為目前仍有太多事情沒有說清楚。
她也透露，1名在藥局工作的朋友曾告訴她，鼠疫傳言出現後，有民眾開始囤積抗生素，顯示當地即使沒有普遍陷入恐慌，相關消息仍引起部分居民不安。
不過，也有居民對官方處置較為放心。26歲的葉卡捷琳娜（Ekaterina）就聲稱，與死者接觸的人員已被隔離，當地民眾大多仍照常生活，認為現代醫療已有治療鼠疫的方法，不應與新冠疫情初期相提並論。
《CNN》指出，當地居民的反應並不一致，但共同的問題都在於「資訊有限」，有些人選擇相信官方說法，也有人質疑政府沒有充分說明，疑慮難消。
疑似消毒作業引發議論 死者母親仍在隔離
除了官方資訊不足，當地居民描述的防疫措施也讓事件增添疑雲。
據當地媒體《貝加爾湖人》（Lyudi Baikala）報導，1名住在伊爾庫茨克公寓大樓的女性表示，事發當晚有3輛車停在大樓外，身穿橘色防護服、戴著防毒面具的人員進入，並對建築物出入口進行消毒，形容現場消毒藥劑的氣味相當刺鼻。
該名居民轉述，工作人員當時只告訴住戶，1名年輕女性死於致命病毒，但沒有提供更多資訊，《CNN》無法獨立核實這段有關消毒作業的描述。
死者希皮洛娃的母親斯維特蘭娜（Svetlana Shipilova）也在伊爾庫茨克一家醫院接受隔離。她向當地媒體表示，女兒至今仍未下葬，感嘆家屬在隔離期間無法正常處理後事，回憶女兒工作認真、心地善良，言談間流露出悲痛。
俄方稱風險受控 WHO仍要求釐清死因
俄羅斯衛生與消費者權益監督局指出，希皮洛娃死於「不明肺炎」，淡化疾病與其工作的關聯。俄方也稱，已對相關接觸者進行健康監測，近5000份檢驗樣本也未發現危險病原體，已逐步結束部分防疫措施。
然而，WHO仍要求俄方說明，具體進行了哪些檢驗、檢查了哪些病原體、如何排除鼠疫感染。美國政府也要求俄羅斯提供更多資訊。
目前尚無充分公開證據證實，希皮洛娃就是死於鼠疫，也無法確認疫情是否正在擴大。但俄羅斯民眾長期面對資訊不透明的治理環境，部分居民對官方說法已形成不信任感，政府呼籲民眾以官方資訊為準，卻未能充分回答關鍵問題，導致網路傳言更容易填補資訊空白。