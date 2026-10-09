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美國政府擴大整頓外籍人才聘用制度，副總統范斯（JD Vance）當地時間8日宣布，將調查包括哈佛大學、耶魯大學、史丹佛大學及麻省理工學院（MIT）在內的9所美國知名大學，懷疑校方「不當使用」J-1交流訪客簽證，聘用外籍研究人員，藉此降低人事成本、排擠美國本土研究人才，涉嫌簽證詐欺。美國勞工部監察長證實，調查已經展開，相關學校也已收到傳票。綜合美媒報導，范斯在8日的記者會上指控，部分知名大學過度使用J-1簽證聘用外籍研究員，影響美國人的就業機會及薪資，政府認為其中9所大學有必要接受進一步調查，強調不能讓簽證制度成為壓低美國勞工薪資的工具。此次遭調查的9所大學，包括哈佛大學、耶魯大學、史丹佛大學、布朗大學、匹茲堡大學、加州大學戴維斯分校、加州理工學院、亞利桑那州立大學，以及麻省理工學院。范斯指出，這些大學在聯邦資助研究計畫中，使用J-1簽證人員的比例約為61%，高於全美平均的38%，但沒有解釋這些數據是如何計算出來的，質疑聘用美國研究員的薪資比透過J-1簽證聘用的人還高，學校不排除是利用外籍人士來降低成本。美國勞工部監察長德斯波西托（Anthony D'Esposito）表示，相關調查已經啟動，已向這9所大學發出傳票。不過，目前公布的內容仍屬政府提出的調查方向與指控，尚不能據此認定相關學校已經違法。J-1是美國的交流訪客簽證，適用對象包括學者、研究人員、受訓人員及其他交流計畫參與者，也是美國大學聘用國際博士後研究人員的重要管道之一。由於大學研究仰賴國際人才，相關調查可能牽動美國高等教育與科研機構的人才聘用安排。這項措施也與范斯同日針對微軟、Adobe等科技企業採取的行動呼應。美國政府宣布暫停部分企業參與永久勞工認證（PERM）程序，理由也是懷疑這些公司不當使用外籍勞工制度。整體而言，川普政府正將審查範圍，從科技企業延伸至高等教育與研究機構，主張應優先保障美國本土的勞工與研究人才。原文連結：