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金州勇士今（9）日恢復訓練，但「波神」波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）依然不見蹤影，總教練科爾（Steve Kerr）對這位當家中鋒的健康狀況依然無法給出明確答案。本周早些時候，科爾曾坦言尚未與波爾辛吉斯通話。當地時間周四他證實兩人已透過簡訊交流，但尚未進行深入對談。根據《舊金山紀事報》記者伊凡斯（Luca Evans）報導，科爾在訓練後向媒體表示：「他今天沒來。」科爾提到，勇士剛結束夏威夷和波特蘭的行程，球隊在缺乏先發中鋒的情況下持續備戰新賽季。「我今天會主動聯繫KP並確認他的狀況，但目前沒有新進展，」科爾說。自季前訓練營開始以來，波爾辛吉斯就因未公開的健康問題缺陣。勇士總管鄧利維（Mike Dunleavy）曾在9月28日宣布這位7呎2吋的拉脫維亞長人將無限期休戰，但他並未把話說死，未完全排除波爾辛吉斯在10月21日對陣洛杉磯湖人（Los Angeles Lakers）的開幕戰中復出的可能性。當被問及是否與波爾辛吉斯聯絡時，科爾簡短更新了近況：「是的，我們有傳簡訊。他似乎過得還行，但我們沒有深入討論。」然而，最令人擔憂的對話發生在記者詢問勇士私下是否確切了解波辛吉斯的具體病情時，科爾的回答只有一個字：「不。」波爾辛吉斯過去曾受姿勢性直立心搏過速症（POTS）困擾，但勇士並未證實目前的缺陣是否與此有關。考量到勇士在休賽季對他的重大投資，這種不確定性特別令人不安。勇士在今年6月與波爾辛吉斯簽下一份2年4000萬美元的延長合約，押寶他的外線投射與護框能力能重塑球隊前場。然而，合約細節也反映了球團對他出勤率的風險考量。波辛吉斯在2026-27賽季的2000萬美元薪資為全額保障，但他2027-28賽季2000萬美元的球員選項中，初步僅有300萬美元受保障。剩餘的1700萬美元必須在他於2027年7月7日後仍留在名單上才會轉為保障薪資。這使得勇士在這份2年合約中僅有2300萬美元是絕對保障，為球團在明年夏天保留了重新評估的彈性空間。勇士是在今年2月的交易截止日，透過送出庫明加（Jonathan Kuminga）與希爾德（Buddy Hield）的交易案中，從亞特蘭大老鷹（Atlanta Hawks）換來波爾辛吉斯。上賽季他為勇士出賽15場，場均貢獻16.1分與5.3籃板，但整季總共只打了32場比賽。科爾坦言，波爾辛吉斯的缺陣，加上巴特勒（Jimmy Butler）與穆迪（Moses Moody）的無法出賽，確實讓球隊的備戰變得複雜。但他強調球隊不能讓這些狀況破壞訓練營的節奏。「在這個行業你會遇到很多突發狀況，」科爾說，「只能由下一個人頂上，並為眼前的挑戰做好準備。」在等待更明確的消息期間，勇士持續與老將霍福德（Al Horford）及其他可用的前場球員進行訓練。科爾堅稱球隊在挫折中仍取得實質進展：「我們有一個很棒的訓練營，我對我們取得的進步感到非常滿意。當然，我們更希望KP能在這裡參與其中，但他必須先照顧好自己的健康。」