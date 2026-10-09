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疏導措施及好走時段

▲國慶連假10月9日交通疏導措施。（圖／高速公路局提供）

高鐵新措施見效 台北站自由座20分鐘上車

歷經中秋塞爆後，交通部上緊發條因應本次國慶日連續假期。昨（8）日，台灣高鐵預估南下人潮約18萬，比中秋疏運減少2萬人，整體搭車品質良好，多數對號座不需要開放自由座站立。高公局預估今日國道目前大致正常，但上午將有長時段及長路段壅塞情形，目前國3南向環東-南港路段呈現紫爆，車速剩下2公里/小時。高公局預估國道今日交通量將達114百萬車公里，上午仍有部分路段可能出現長時間壅塞，包含國道1號南向高架機場系統至楊梅端、楊梅至頭份、彰化系統至埔鹽系統，以及北向圓山至大華系統；國道3號南向中和至關西、快官至霧峰、草屯至名間；國道5號南向南港系統至頭城，以及國道10號東向鼎金系統至燕巢等路段。為紓解車潮，高公局祭出管制，包括凌晨0時至中午12時封閉國道5號石碇、坪林南向入口匝道，以及上午5時至中午12時封閉國道1號平鎮系統、埔鹽系統南向入口匝道，並搭配單一費率、國道3號新竹系統至燕巢系統單一費率再打8折、開放路肩、替代道路及匝道儀控等措施。同時呼籲用路人，西部國道南向盡量在中午12時後出發，國道5號南向則建議下午5時後再上路。另一方面，高鐵昨首日疏運全面備戰，預估南下運量約18萬人次，較中秋疏運減少約2萬人次。為避免通勤、返鄉兩類人潮，首次實施8班次擴大自由座列車配置後，台北站晚間實測顯示，前往桃園、新竹、台中的自由座旅客約20分鐘即可上車，整體搭乘品質良好；多數對號座車廂也已不需開放自由座旅客站立，顯示分流措施初步發揮效果。