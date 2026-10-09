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亞特蘭大勇士在國家聯盟分區系列賽以1勝3敗不敵洛杉磯道奇後，陣中當家外野手阿庫尼亞（Ronald Acuña Jr.）在社群上的舉動引起高度關注。多家美國媒體於9日報導，阿庫尼亞在球隊遭淘汰後，不僅刪除了個人Instagram上與勇士隊相關的貼文，更將大頭貼更換，引發外界揣測他是否已萌生去意。阿庫尼亞在今年季後賽表現陷入嚴重低潮。總計7場出賽，24打數僅敲出3支安打，選到5次保送並跑出3次盜壘，打擊率僅0.125。在對陣道奇的分區系列賽4戰中，他15打數僅有2支安打。在關鍵的第4戰7局下半2出局二壘有人時，他擊出游擊方向滾地球出局，甚至引發主場球迷的陣陣噓聲。大聯盟官網報導指出，阿庫尼亞在系列賽第2戰滑壘時傷及右膝。雖然他本人否認傷勢影響表現，但在球隊遭淘汰後仍難掩失落地表示：「我無法為球隊和隊友做出任何貢獻，這真的很痛苦。」比賽結束後，阿庫尼亞隨即在Instagram上刪除了所有與勇士相關的貼文，並將大頭貼更改為全黑背景，上面寫著西班牙文「desconectado」（意為「斷線」或「解除連接」）。美國媒體《加州郵報》指出，這項舉動被部分人士視為阿庫尼亞想離開亞特蘭大的證據；《HEAVY》也點出，這或許是他表達不想回到勇士的訊號。阿庫尼亞曾在2023年賽季繳出41轟與73盜的驚人成績，成為大聯盟史上首位締造「40-70」里程碑的球員並勇奪國聯MVP。然而他近年飽受傷病困擾，2024年曾遭遇左膝前十字韌帶斷裂，本季也兩度因傷缺陣。他在2019年與勇士隊簽下8年1億美元的合約，本季正是合約的最後一個保障年，球團則擁有2027與2028年的球隊選擇權。隨著多篇外媒報導其離隊可能性，這位明星外野手在今年休賽季的去留勢必成為大聯盟關注的焦點。