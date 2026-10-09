我是廣告 請繼續往下閱讀

曾金鐘獎紅毯主持人郭世倫，2014年因為吸毒事件退出演藝圈，失業的他一度淪為時薪只有105元的洗碗工，近日他登上節目《命運好好玩》再次回到螢光幕前，談起過往他向大眾道歉，「我做了很不好的示範。」郭世倫2014年因為吸食大麻工作停擺，不僅工作全部喊停，還跟前妻Nina離婚，但現實生活可不是說停就停，身上還有房貸的他，只能到處投履歷求職，沒想到就連超商都不願意雇用他。他在節目中回憶，自己投了無數履歷，得到的答案卻是「對不起，我們請不起你」，最後在哥哥介紹下，才到哥哥朋友經營的咖啡店工作，從洗碗、煮咖啡等基層工作做起，時薪只有105元。其中最讓他難以忘懷的，是一天在咖啡店洗碗時，意外看見對面的國父紀念館燈光閃爍，才發現當天正是金鐘獎典禮，明明前一年自己還是活動主持人，如今卻在隔一條街的咖啡店洗碗，超大落差感讓他直接痛哭，也成為他重新審視人生、決定振作的重要轉捩點。離開演藝圈後，郭世倫在貴人提攜下，他到宜蘭經營民宿，相較於過去在鏡頭前的光鮮亮麗，這段從低薪工作重新開始的日子，讓他體會到生活不會因為自己過去的名氣就順利，人想重新站起來，就必須一步一步靠自己走回去。