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酷澎半夜驚傳當機一堆0.1折！1元、2元戰利品被瘋搶

讓不是首購優惠的人竟然也能以0.1折、1元、2元的價格完成結帳。

雖然網頁上確實整箱飲料仍然有標示1元的狀況，不過實際點入之後，價格已經恢復正常

▲《NOWNEWS》記者今早9時登入官網查看，雖然網頁上確實整箱飲料仍然有標示1元的狀況，不過實際點入之後，價格已經恢復正常。（圖/酷澎官網）

系統價格恢復正常！實測1招「整箱飲料31元、衛生紙兩袋45元」

系統就直接派送兩張「2折優惠券」到帳戶當中

像是整箱飲料24入使用優惠券只要30元至35元不等、兩袋得意衛生紙24包也只要45元

▲記者跟友人都實際加入試用WOW會員，結果獲得2張2折優惠券，整箱飲料24入買下來只要31元、33元；衛生紙24包只要45元超便宜。（圖/記者張嘉哲合成）

其中一張只能用到10月10日0時，另一張則是加入會員七天後，要留意使用期限。

▲「試用WOW會員」，也就是酷澎的會員制度，可以免費試用一個月之後，下個月開始扣款，系統就直接派送兩張「2折優惠券」到帳戶當中。（圖/記者張嘉哲翻攝）

知名購物平台酷澎（Coupang）國慶連假深夜驚傳大當機，不少人半夜逛平台時，發現商品都顯示0.1折或者是1元、2元售價，許多消費者在社群平台Threads上通報，不少人成功買到超殺1元、2元價格的物品，不過《NOWNEWS》記者今早實際查看，雖然網頁還是有當機情況，整箱飲料出現1元，不過點進去後價格正常。但實際發現，如果現在加入會員的話，就會拿到2張2折券，限定商品可以使用，實測可以購入整箱24入裝的鋁箔包飲料只要31元，還有2袋衛生紙24包只要45元，相當划算！有許多網友在社群平台「Threads」貼文指出，知名購物平台酷澎最近在推廣首購優惠，結果系統疑似出現異常漏洞，不少夜貓子都在社群上分享討論，民眾國慶連假瘋搶便宜，紛紛曬出戰利品。有人以2元購入一款價值兩三百元的3C充電頭；有人以2元購入奶嘴；也有人以1元成功結帳各種泡麵、零食、飲料等。《NOWNEWS》記者今早9時登入官網查看，，系統應該徹夜修補完成，不過酷澎官方尚未出面回應此次故障問題。雖然超殺價格已經過了，不過記者查看時不小心點到「試用WOW會員」，也就是酷澎的會員制度，可以免費試用一個月之後，下個月開始扣款，，可以購買標示2折價格的限定商品，非常多樣，，便宜到爆，記者跟友人接連實測真的都有結帳成功。酷澎的WOW會員每個月只要59元，點選試用就能夠使用2張2折券，相當的有誠意，可以看出酷澎非常積極的搶攻網購平台的市場。不過要注意的是，，相對來說就沒有那麼大吸引力。只能說，如果你還不是酷澎的WOW會員的話，可以去點選試用加入會員，就可以拿到這兩張2折券，生活用品、餅乾零食泡麵直接補給起來！