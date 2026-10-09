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中秋連假日均營業額年年高

清水最賺錢 關西、西螺、泰安緊接

蘇澳、古坑、關西成長最多

▲服務區營業額概況。（圖／高速公路局提供）

為因應連假期間湧入的人車潮，高公局推動服務區整備、硬體改善，包含優化停車、提升公廁清潔等，中秋連假服務區呈現「人多但人車有序」。中秋節連假國道服務區總營業額高達1億3,212萬元，刷新歷年中秋連假新高紀錄。從近年中秋連假日平均營業額來看，近年中秋連假國道服務區的日平均營業額呈現顯著成長趨勢：110年日均營業額約1,725萬元，112年突破2,300萬元，114年攀升至2,757萬餘元，今年（115年）更一舉衝上3,303萬1,463元，較去年再創高峰，充分展現用路人連假期間對於服務區休憩、餐飲及零售消費的強勁需求。在個別服務區表現方面，位於南北交通樞紐且擁有最多停車位的清水服務區表現最為亮眼，4天累計營業額突破2,200萬元，高居全臺之冠；位居北返要道且鄰近眾多景點的關西服務區，以近1,400萬元榮登亞軍；國道1號的西螺服務區與泰安服務區雙雙突破1,200萬元，分列第三、四名；西湖服務區亦表現不俗，以突破1,000萬元名列第五。比較114與115年同期日平均營業額成長率，全臺各服務區皆呈現全面成長態勢。其中，蘇澳服務區受惠於東部旅遊車潮挹注，結合在地品牌與特色伴手禮，以38.7%的成長率拔得頭籌；主打優美景觀與舒適環境的古坑服務區則以29.4%居次；關西服務區亦繳出27.1%的亮眼成績。高公局在優化停車管理方面，西湖服務區南站改建原有消防景觀水池，增設15格停車位以紓解車流；多處服務區亦搭設太陽能光電棚，促進綠能更兼具遮陽避雨。同時，各服務區加強車流交管引導，及提升公廁清潔維護頻率、備足餐飲量能，從停車、用餐到環境衛生全方位把關。針對國慶日及光復節連假，高公局將持續強化各項整備工作，確保服務量能充沛無虞，並溫馨提醒用路人，長途駕車切勿疲勞駕駛，可適時駛入國道服務區休息伸展，維護行車安全，安心享受舒適的國道旅程。