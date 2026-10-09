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韓國男團WINNER成員宋旻浩（MINO）被爆出在服役期間無故曠職102天，違反《兵役法》，日前被首爾西方法院判1年有期徒刑、緩刑2年。今（9）日稍早，他睽違近3年更新社群，上傳手寫信向所有粉絲道歉，表示自己對當初的選擇感到羞愧，每天都在反省中。宋旻浩稍早同步更新WEVERSE、IG，上傳了寫了滿滿一張紙的手寫信，「大家好，我是宋旻浩。首先，因為這次的事情，讓許多人感到失望，我深感抱歉。對於我未能及時到位、履行好自己的職責，導致事情發生感到非常抱歉。」接著他向許多等待自己將近三年的粉絲，以及正在認真服役的人們道歉，「對於那些相信我，認為我已經充分履行兵役義務的年輕人，以及那些比任何人都更喜愛我的粉絲們，我卻讓你們失望了，真的非常對不起。我每天都在反省。我對自己缺乏責任感的選擇感到羞愧，也感到懊悔。」宋旻浩表示，未來的自己不會再逃避眼前的困難，「我不會逃避過去，而是會正面面對。今後，我會認真履行自己應盡的職責與義務。這次的事情，我不會輕易忘記，而是會銘記在心，以更加負責任的態度生活下去。」