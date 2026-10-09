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日本職棒阪神虎重砲佐藤輝明（Teruaki Sato）本季打出生涯代表作，例行賽最終以打擊率3成06、39支全壘打、106分打點，成為NPB史上第9位三冠王，也是繼2022年村上宗隆（Munetaka Murakami）後，再度有日本打者完成三冠王壯舉。隨著佐藤打出頂級成績，他在美國的關注度也快速升高，甚至被美媒視為未來大聯盟自由市場的大魚。佐藤輝明在阪神本季最終戰面對養樂多雖然4打數無安打，但仍以打擊率3成06、39轟、106打點守住打擊三冠王位置。這是NPB史上第9位三冠王，也讓他正式進入日本職棒打者歷史名單。過去外界對他的印象多是力量驚人但揮空率偏高，如今能同時拿下打擊率、全壘打與打點三冠，代表他的打擊成熟度已經進入另一個層級。佐藤的表現也引起美國棒球圈注意。《MLB Network》記者莫洛西（Jon Morosi）在社群平台X轉發佐藤本季成績時直言，這是「MLB球迷應該記住的名字」。這句話也被日媒放大解讀，指出佐藤已不只是日本國內明星，而是被美國市場列入觀察名單。美國大聯盟近年持續關注日本打者市場，從大谷翔平（Shohei Ohtani）、吉田正尚（Masataka Yoshida）、鈴木誠也（Seiya Suzuki），到村上宗隆，日職強打者在MLB的轉換價值一直是熱門話題。佐藤今年打出三冠王後，自然也被納入下一波旅美焦點。美國大聯盟交易資訊網站《MLB Trade Rumors》9月公布今冬「2026-27自由球員戰力排名」最終版，佐藤輝明被排在第2位。這份排名並非單純比較球員實力，而是評估球員在自由市場上能爭取到多大合約。值得注意的是，佐藤排名高於第5名的芝加哥小熊外野手鈴木誠也（Seiya Suzuki）。美媒認為，佐藤是今冬少數有機會挑戰總值1億美元以上合約的球員之一，換算約新台幣31億元以上。對一名尚未登上大聯盟的日本打者來說，這樣的市場預期相當驚人。美媒《Sportsnaut》也分析，佐藤在日本主要擔任三壘手與外野手，但若挑戰大聯盟，可能更常被安排在一壘或指定打擊位置。該媒體並把他與村上宗隆相比，認為佐藤在許多方面可能成為下個賽季的村上。村上宗隆赴美後首年就敲出35支全壘打，證明日職頂級左打長砲具備在大聯盟生存的可能性。佐藤同樣具備左打長打火力，若能適應大聯盟速球與變化球品質，確實有機會成為各隊爭搶的中心打者。不過，佐藤若要挑戰大聯盟，仍有幾項現實問題需要面對。首先是守備定位。雖然他在日職能守三壘與外野，但美媒普遍認為，他到MLB後更可能被視為一壘手或DH，代表球團評估他的重點會更集中在打擊輸出。其次是揮空與三振控制。佐藤過去生涯一大課題就是三振偏多，雖然本季能拿下三冠王，顯示整體打擊品質已有進步，但大聯盟投手球速更快、配球更細，若他要複製村上宗隆式的成功，就必須證明自己的長打能力足以抵消三振風險。即便如此，能在27歲打出NPB三冠王球季，佐藤輝明已經讓自己站上旅美市場最醒目的位置。接下來如果他正式挑戰大聯盟，勢必會成為今冬自由市場最受矚目的亞洲強打之一。