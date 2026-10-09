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奇幻愛情喜劇《新手上路》8日舉辦開播記者會，演員陳意涵、劉冠廷、黃冠智、天心、楊銘威、蔡亘晏齊聚分享拍攝趣事。戲裡陳意涵再度詮釋新手媽媽，戲外已是二寶媽的她也大方聊起生產經驗，透露自己第一胎原本堅持自然產，沒想到胎位不正、懷孕40幾週仍生不出來，最後才妥協剖腹，還因不知道全身麻醉前不能吃東西，產後整整吐了3天。陳意涵在《新手上路》中重新體驗新手媽媽的育兒之路，她笑說，這次拍戲「就好像活了不一樣的人生，跟不同的人結婚、生小孩的感覺」。戲外已經生過兩胎的她，回想第一胎生產過程，也坦言自己當時看了許多「溫柔生產」影片，因此即便胎位不正，仍不相信自己無法自然產。她透露當時跑了好幾家醫院，卻沒有醫院敢接，最後好不容易找到一間願意收的醫院，打針、吃藥都試了，懷孕40幾週仍遲遲生不出來。最後醫師判斷狀況太危險，她才終於妥協剖腹。更讓陳意涵哭笑不得的是，她當時並不知道全身麻醉前不能吃東西，手術前還爆吃了一頓，沒想到產後整整吐了3天。經歷第一胎的驚險過程後，她也發現自己體質其實不適合自然產，因此到了第二胎就乖乖安排剖腹，還能悠悠哉哉地吃薯條。對於生育與育兒，陳意涵也認為孩子是生命中很好的禮物，若身邊朋友面臨相同處境，她會鼓勵對方好好接受並享受這份禮物，一起展開人生的新旅程。劉冠廷在拍攝《新手上路》時，兒子「小太陽」約一歲半，剛好累積不少實戰育兒經驗，抱嬰兒、哄小孩等動作都相當熟練。不過他笑說，真正困難的地方反而是如何讓自己「看起來不那麼專業」，因為劇中角色沒有育兒經驗，必須拿捏生疏與熟練之間的尺度。他也表示，能把親身經歷過的育兒煩惱與狀況運用在表演中，是很珍貴的經驗，「我覺得這是一個很大的禮物。」《新手上路》10月18日晚間10點於Netflix全集上線，民視則於18日起每週日晚間10點全台首播。